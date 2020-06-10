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Названа попередня причина обвалу будинку в Одесі

Новини » Надзвичайні події     10.06.2020 - 11:22
Названа попередня причина обвалу будинку в Одесі
Фото: обвал будинку в Одесі (od.dsns.gov.ua)

Експертиза визначить причину обвалення

Заступник директора департаменту міського господарства Одеської міської ради Наталія Мостовских вважає, що попередньою причиною обвалу будинку в Одесі є самовільна реконструкція в квартирі. Буде замовлена експертиза, яка визначить причину обвалу.

Про це сказала Мостовских у своєму відеозверненні.

"В лютому до нас зверталися мешканці, які повідомили, що у них з'явилися тріщини на першому поверсі. ЖКС звертався в управління охорони культурної спадщини з проханням обстежити будинок і прийняти заходи", - розповіла вона.

Також видання "Думська" написало, що фахівці-архітектори, що оцінюють стан будівлі, назвали ще одну можливу причину обвалу. Це міг бути витік води, який стався в порожній квартирі, і порушення, допущені при ремонті житлових приміщень.

Нагадаємо, в Одесі через обвал чотириповерхового житлового будинку було пошкоджено газову трубу.

РБК-Україна писало, що в Одесі на Французькому бульварі обвалився чотириповерховий житловий будинок.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Одесаобвал
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