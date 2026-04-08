"Обрезали" сделку: АМКУ не разрешил компании из ОАЭ купить акции производителя "Фламинго"

Антимонопольный комитет Украины не одобрил заявление компании EDGE Group из Объединенных арабских Эмиратов (ОАЭ), которая планировала приобрести большое количество акций украинского производителя ракет и дронов Fire Point.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что АМКУ вернул покупателю заявку на приобретение акций общей суммой в 760 млн долларов. В письменном ответе АМКУ сообщил, что заявка, полученная 30 декабря 2025 года, не соответствует необходимым критериям.
Контрагентом сделки была компания EDGE Group из ОАЭ. Как сообщалось ранее, компания планировала выкупить акции Fire Point на сумму в 760 млн долларов. Соучредитель Fire Point Денис Штилерман говорил, что приобретение 30% акций компании оценит ее в целом в 2,5 млрд долларов.
АМКУ имел время до октября 2026 года, чтобы оценить предложение и вынести решение. Но похоже, что там не стали тянуть время и отказали. В комментарии АМКУ не стал уточнять, какие правила были нарушены, а также когда именно ее вернули - но комитет подтвердил, что новой заявки пока не получали.
"Основанная после вторжения России в 2022 году, компания Fire Point считается звездой прорыва оборонной промышленности Украины, производя большинство дальнобойных беспилотников, которые Украина использует для атак на Россию, а также крылатую ракету Flamingo", - напомнило издание.
Напомним, 30 декабря стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты могут приобрести долю украинской оборонной компании Fire Point. Общая ее стоимость составляет 2,5 млрд долларов. Речь шла о трети акций компании, тогда же Fire Point "подала необходимые документы" в Антимонопольный комитет.
Отметим, что украинская компания производит не только дроны марки FP, в частности дроны FP-1 и FP-2 для дальнобойных ударов и "мидлстрайков", но и ракеты, в частности - крылатую ракету "Фламинго". Сейчас Украина производит три ракеты "Фламинго" в сутки - но после перехода на собственный двигатель темпы выпуска возрастут.
Также недавно Fire Point опубликовала видео испытания баллистической ракеты FP-7, способной поражать цели на расстоянии до 200 км. В основе конструкции - советская зенитная ракета С-400.
Штилерман заявлял, что украинские баллистические ракеты FP-7 и FP-9, разработка и испытания которых сейчас ведется, должны стать аналогом американских ATACMS, но будут стоить минимум вдвое дешевле. По его словам, FP-7 уже прошла испытания, тогда как FP-9 с дальностью до 800 км готовят к тестам.