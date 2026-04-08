"Обрезали" сделку: АМКУ не разрешил компании из ОАЭ купить акции производителя "Фламинго"

Отмечается, что АМКУ вернул покупателю заявку на приобретение акций общей суммой в 760 млн долларов. В письменном ответе АМКУ сообщил, что заявка, полученная 30 декабря 2025 года, не соответствует необходимым критериям.

Контрагентом сделки была компания EDGE Group из ОАЭ. Как сообщалось ранее, компания планировала выкупить акции Fire Point на сумму в 760 млн долларов. Соучредитель Fire Point Денис Штилерман говорил, что приобретение 30% акций компании оценит ее в целом в 2,5 млрд долларов.

АМКУ имел время до октября 2026 года, чтобы оценить предложение и вынести решение. Но похоже, что там не стали тянуть время и отказали. В комментарии АМКУ не стал уточнять, какие правила были нарушены, а также когда именно ее вернули - но комитет подтвердил, что новой заявки пока не получали.

"Основанная после вторжения России в 2022 году, компания Fire Point считается звездой прорыва оборонной промышленности Украины, производя большинство дальнобойных беспилотников, которые Украина использует для атак на Россию, а также крылатую ракету Flamingo", - напомнило издание.