"Фламинго" производят по 3 ракеты в день, но можно больше: в Fire Point назвали условие

14.03.2026
Сейчас украинский производитель может производить три ракеты в день
Елена Чупровская
Фото: украинская ракета "Фламинго" скоро станет массовой (скриншот из видео Fire Point)

Сейчас Украина производит три ракеты "Фламинго" в сутки - но после перехода на собственный двигатель темп выпуска вырастут.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман в интервью Youtube-каналу ProUA.

Читайте также: Украинская баллистика будет аналогом ATACMS, но с преимуществами: детали от Fire Point

после перехода на собственный двигатель темп выпуска будет расти в соответствии с заказами.

Сейчас предприятие производит три единицы в сутки. Но есть условие для роста.

"Когда мы перейдем на собственный двигатель, будем производить столько, сколько у нас закажут", - сказал Штилерман.

Чем особенный двигатель

По его словам, ракета имеет двухконтурный турбореактивный двигатель. Он в два раза эффективнее обычных одноконтурных двигателей крылатых ракет - кроме американского Tomahawk.

Сейчас завершается разработка собственного двигателя, оптимизированного для полетов на малых высотах.

Дальность поражения ракеты "Фламинго" зависит от модификации и боевой части:

  • "Семерка" (FP-7) - до 300 км
  • "Девятка" (FP-9) - до 850 км.

Также Штилерман опроверг версию о "перебрендированном иностранном оружии". По его словам, почти все компоненты - приводы, двигатель, антенны, блок контроля - украинские. Исключение - только инерционная навигационная система.

Напомним, недавно Fire Point опубликовала видео испытания баллистической ракеты FP-7, способной поражать цели на расстоянии до 200 км. В основе конструкции - советская зенитная ракета С-400.

Боевая часть - 150 кг, точность - отклонение до 14 метров, скорость до 1500 м/с. До Москвы не достает, но покрывает Белгород и Брянск. Параллельно разрабатывается FP-9 с дальностью до 855 км.

"Фламинго" может нести боевую часть весом около тонны на расстояние более тысячи километров - это самая большая боевая часть среди всего украинского вооружения. Точность - до 17 метров отклонения.

Главный минус - размер. Шестиметровый размах крыла и масса более 6 тонн делают ее хорошо заметной для ПВО. Но эксперты говорят, что это сознательный выбор: для ударов по глубокому тылу, где ПВО разрежено, такая конструкция работает.

Комбинированный удар по Киевщине: повреждены общежитие, дома, есть жертвы
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко