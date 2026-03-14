"Фламинго" производят по 3 ракеты в день, но можно больше: в Fire Point назвали условие
Сейчас Украина производит три ракеты "Фламинго" в сутки - но после перехода на собственный двигатель темп выпуска вырастут.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман в интервью Youtube-каналу ProUA.
"Когда мы перейдем на собственный двигатель, будем производить столько, сколько у нас закажут", - сказал Штилерман.
Чем особенный двигатель
По его словам, ракета имеет двухконтурный турбореактивный двигатель. Он в два раза эффективнее обычных одноконтурных двигателей крылатых ракет - кроме американского Tomahawk.
Сейчас завершается разработка собственного двигателя, оптимизированного для полетов на малых высотах.
Дальность поражения ракеты "Фламинго" зависит от модификации и боевой части:
- "Семерка" (FP-7) - до 300 км
- "Девятка" (FP-9) - до 850 км.
Также Штилерман опроверг версию о "перебрендированном иностранном оружии". По его словам, почти все компоненты - приводы, двигатель, антенны, блок контроля - украинские. Исключение - только инерционная навигационная система.
Напомним, недавно Fire Point опубликовала видео испытания баллистической ракеты FP-7, способной поражать цели на расстоянии до 200 км. В основе конструкции - советская зенитная ракета С-400.
Боевая часть - 150 кг, точность - отклонение до 14 метров, скорость до 1500 м/с. До Москвы не достает, но покрывает Белгород и Брянск. Параллельно разрабатывается FP-9 с дальностью до 855 км.
"Фламинго" может нести боевую часть весом около тонны на расстояние более тысячи километров - это самая большая боевая часть среди всего украинского вооружения. Точность - до 17 метров отклонения.
Главный минус - размер. Шестиметровый размах крыла и масса более 6 тонн делают ее хорошо заметной для ПВО. Но эксперты говорят, что это сознательный выбор: для ударов по глубокому тылу, где ПВО разрежено, такая конструкция работает.