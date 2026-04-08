"Обрізали" угоду: АМКУ не дозволив компанії з ОАЕ купити акції виробника "Фламінго"

Антимонопольний комітет України не схвалив заяву компанії EDGE Group з Об'єднаних арабських Еміратів (ОАЕ), яка планувала придбати велику кількість акцій українського виробника ракет та дронів Fire Point.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Читайте також: Від дронів до танків. Хто в світі хоче купувати українську зброю та що заважає експорту
Зазначається, що АМКУ повернув покупцю заявку на придбання акцій загальною сумою в 760 млн доларів. У письмовій відповіді АМКУ повідомив, що заявка, отримана 30 грудня 2025 року, не відповідає необхідним критеріям.
Контрагентом угоди була компанія EDGE Group з ОАЕ. Як повідомлялося раніше, компанія планувала викупити акції Fire Point на суму в 760 млн доларів. Співзасновник Fire Point Денис Штілерман казав, що придбання 30% акцій компанії оцінить її загалом у 2,5 млрд доларів.
АМКУ мав час до жовтня 2026 року, щоб оцінити пропозицію та винести рішення. Але схоже, що там не стали тягнути час та відмовили. У коментарі АМКУ не став уточнювати, які правила було порушено, а також коли саме її повернули - але комітет підтвердив, що нової заявки поки що не отримували.
"Заснована після вторгнення Росії у 2022 році, компанія Fire Point вважається зіркою прориву оборонної промисловості України, виробляючи більшість далекобійних безпілотників, які Україна використовує для атак на Росію, а також крилату ракету Flamingo", - нагадало видання.
Нагадаємо, 30 грудня стало відомо, що Об'єднані Арабські Емірати можуть придбати частку української оборонної компанії Fire Point. Загальна її вартість становить 2,5 млрд доларів. Мова йшла про третину акцій компанії, тоді ж Fire Point "подала необхідні документи" в Антимонопольний комітет.
Зазначимо, що українська компанія виробляє не тільки дрони марки FP, зокрема дрони FP-1 та FP-2 для далекобійних ударів та "мідлстрайків", але й ракети, зокрема - крилату ракету "Фламінго". Зараз Україна виробляє три ракети "Фламінго" на добу - але після переходу на власний двигун темпи випуску зростуть.
Також нещодавно Fire Point опублікувала відео випробування балістичної ракети FP-7, здатної вражати цілі на відстані до 200 км. В основі конструкції - радянська зенітна ракета С-400.
Штілерман заявляв, що українські балістичні ракети FP-7 та FP-9, розробка та випробування яких зараз ведеться, мають стати аналогом американських ATACMS, але коштуватимуть щонайменше вдвічі дешевше. За його словами, FP-7 уже пройшла випробування, тоді як FP-9 з дальністю до 800 км готують до тестів.