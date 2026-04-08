"Обрізали" угоду: АМКУ не дозволив компанії з ОАЕ купити акції виробника "Фламінго"

Зазначається, що АМКУ повернув покупцю заявку на придбання акцій загальною сумою в 760 млн доларів. У письмовій відповіді АМКУ повідомив, що заявка, отримана 30 грудня 2025 року, не відповідає необхідним критеріям.

Контрагентом угоди була компанія EDGE Group з ОАЕ. Як повідомлялося раніше, компанія планувала викупити акції Fire Point на суму в 760 млн доларів. Співзасновник Fire Point Денис Штілерман казав, що придбання 30% акцій компанії оцінить її загалом у 2,5 млрд доларів.

АМКУ мав час до жовтня 2026 року, щоб оцінити пропозицію та винести рішення. Але схоже, що там не стали тягнути час та відмовили. У коментарі АМКУ не став уточнювати, які правила було порушено, а також коли саме її повернули - але комітет підтвердив, що нової заявки поки що не отримували.

"Заснована після вторгнення Росії у 2022 році, компанія Fire Point вважається зіркою прориву оборонної промисловості України, виробляючи більшість далекобійних безпілотників, які Україна використовує для атак на Росію, а також крилату ракету Flamingo", - нагадало видання.