Достанет до Москвы? Производитель "Фламинго" показал испытания баллистической ракеты

Украинская компания Fire Point опубликовала видео испытания новой баллистической ракеты FP-7. Ракета способна поражать цели на расстоянии до 200 километров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в X соучредителя компании Fire Point Дениса Штилермана.

"Вот небольшое видео. Без контекста. Контекст позже", - написал Штилерман.

Что такое FP-7

FP-7 - украинская баллистическая ракета малой дальности от компании Fire Point. Она создана для точных ударов по наземным целям - по аналогии с американскими ракетами ATACMS.

Ранее медиа Defender Media рассказывало о характеристиках ракеты FP-7 и будущей FP-9, которая должна быть более мощной.

В основе конструкции FP-7 - советская зенитная ракета С-400. Ракета относится к классу "земля-земля" и требует специальных пусковых установок. По словам производителя, этот вопрос уже решен.

Фото: украинские баллистические ракеты FP-7 и FP-9 (Defender Media)

Технические характеристики

Дальность - до 200 км

- до 200 км Боевая часть - 150 кг

- 150 кг Максимальная скорость - 1500 м/с

- 1500 м/с Средняя скорость - 800 м/с

- 800 м/с Отклонение от цели - 14 метров

- 14 метров Максимальное время полета - 250 секунд

Запуск серийного производства FP-7 планировался на конец 2025 года. Параллельно компания разрабатывает ракету FP-9 с заявленной дальностью до 855 километров. Ее разработку должны начать в 2026 году.

Куда может достать ракета

С дальностью 200 км FP-7 способна поражать Белгород, Брянск и другие города, расположенные вблизи украинской границы. До Москвы этой ракетой не достать.

Что известно о ракетной программе Украины и уже имеющихся разработках

Напомним, Украина активно наращивает собственное ракетное производство с начала полномасштабной войны. Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о необходимости увеличения количества украинских ракет и расширения их дальности. По его словам, Украина должна стать страной, которая обеспечивает себя оружием самостоятельно.