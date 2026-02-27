Достанет до Москвы? Производитель "Фламинго" показал испытания баллистической ракеты
Украинская компания Fire Point опубликовала видео испытания новой баллистической ракеты FP-7. Ракета способна поражать цели на расстоянии до 200 километров.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в X соучредителя компании Fire Point Дениса Штилермана.
Читайте также: Первые пуски, преимущества и риски: что известно об украинской ракете "Фламинго"
"Вот небольшое видео. Без контекста. Контекст позже", - написал Штилерман.
Что такое FP-7
FP-7 - украинская баллистическая ракета малой дальности от компании Fire Point. Она создана для точных ударов по наземным целям - по аналогии с американскими ракетами ATACMS.
Ранее медиа Defender Media рассказывало о характеристиках ракеты FP-7 и будущей FP-9, которая должна быть более мощной.
Поздравляем FP7) pic.twitter.com/FxgCHVHMET- Denys Shtilierman (@DenShtilierman) February 27, 2026
В основе конструкции FP-7 - советская зенитная ракета С-400. Ракета относится к классу "земля-земля" и требует специальных пусковых установок. По словам производителя, этот вопрос уже решен.
Фото: украинские баллистические ракеты FP-7 и FP-9 (Defender Media)
Технические характеристики
- Дальность - до 200 км
- Боевая часть - 150 кг
- Максимальная скорость - 1500 м/с
- Средняя скорость - 800 м/с
- Отклонение от цели - 14 метров
- Максимальное время полета - 250 секунд
Запуск серийного производства FP-7 планировался на конец 2025 года. Параллельно компания разрабатывает ракету FP-9 с заявленной дальностью до 855 километров. Ее разработку должны начать в 2026 году.
Куда может достать ракета
С дальностью 200 км FP-7 способна поражать Белгород, Брянск и другие города, расположенные вблизи украинской границы. До Москвы этой ракетой не достать.
Что известно о ракетной программе Украины и уже имеющихся разработках
Напомним, Украина активно наращивает собственное ракетное производство с начала полномасштабной войны. Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о необходимости увеличения количества украинских ракет и расширения их дальности. По его словам, Украина должна стать страной, которая обеспечивает себя оружием самостоятельно.
Кроме Fire Point, над ракетными разработками работают и другие украинские компании и государственные предприятия. Курс на собственное дальнобойное оружие - один из приоритетов оборонно-промышленного комплекса страны.
Fire Point также производит крылатую ракету FP-5 "Фламинго". Она уже применяется и стала первой серийной ракетой компании. FP-7 станет следующим шагом в линейке вооружений производителя.