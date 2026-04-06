Украинская компания близка к созданию двух сверхзвуковых баллистических ракет
Украинская компания Fire Point, производитель крылатой ракеты "Фламинго", находится на завершающей стадии разработки двух сверхзвуковых баллистических ракет - FP-7 и FP-9.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилиерман заявил, что меньшая ракета FP-7 будет иметь дальность около 300 км и может быть впервые применена в военных целях "в ближайшем будущем". Он описал ее как аналог американской баллистической системы малой дальности ATACMS.
В то же время более крупная ракета FP-9, способная нести 800-килограммовую боевую часть на расстояние до 850 км, вскоре должна перейти к стадии испытаний. Штилиерман добавил, что появление такой ракеты потенциально включит Москву в радиус поражения украинского баллистического арсенала.
По его словам, удары по Москве, которая прикрыта одной из самых мощных систем противовоздушной обороны в мире, могут вызвать "массовый сдвиг в сознании россиян и руководства России".
В то же время старший научный сотрудник Норвежского университета обороны Фабиан Гофман отметил, что, несмотря на опыт России в перехвате ракет ATACMS, более широкое применение баллистических ракет может перегрузить ее систему ПВО, которая уже понесла потери в результате украинских ударов.
Напомним, ранее Штиллерман заявлял, что украинские баллистические ракеты FP-7 и FP-9 должны стать аналогом американских ATACMS, но будут стоить минимум вдвое дешевле.
По его словам, FP-7 уже прошла испытания, тогда как FP-9 с дальностью до 800 км готовят к тестам.