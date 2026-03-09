ua en ru
Украинская баллистика будет аналогом ATACMS, но с преимуществами: детали от Fire Point

20:39 09.03.2026 Пн
2 мин
В чем украинская баллистика будет превосходить американские ATACMS?
aimg Иван Носальский
Украинская баллистика будет аналогом ATACMS, но с преимуществами: детали от Fire Point Иллюстративное фото: Украина создает аналог ATACMS (wikipedia.org)

Украинские баллистические ракеты FP-7 та FP-9 должны стать аналогом американских ATACMS. При этом они будут вдвое дешевле.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью "Армія TV" заявил главный конструктор и соучредитель компании Fire Point Денис Штиллерман.

Он отметил, что FP-7 уже прошла испытания, она может уничтожать цели в радиусе нескольких сотен километров. При этом FP-9 должна быть более дальнобойной - ее радиус действия составит 800 километров, и уже идет подготовка к тестам.

Главная идея - максимально удешевить стоимость ракет, чтобы производить их в больших объемах.

"Это будет аналог ATACMS, может быть даже с большей боевой частью. Но будет стоить минимум вдвое дешевле", - подчеркнул Штиллерман.

Ожидается, что ракеты будут запускать с мобильных пусковых установок, замаскированных под обычные грузовики, чтобы их было сложно обнаружить. Развертывание комплекса, как уточняют разработчики, может занять около 15 минут.

Испытания FP-7

Напомним, только 27 февраля главный конструктор и соучредитель компании Fire Point Денис Штиллерман показал испытания украинской баллистической ракеты FP-7.

Ее технические характеристики таковы:

  • дальность - до 200 км;
  • боевая часть - 150 кг;
  • максимальная скорость - 1500 м/с;
  • средняя скорость - 800 м/с;
  • отклонение от цели - 14 метров;
  • Максимальное время полета - 250 секунд.

К слову, недавно ракеты "Фламинго", которые также производит компания Fire Point, ударили по заводу "Искандеров".

Больше по теме:
ОПК ATACMS Война в Украине Ракеты
