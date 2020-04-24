Звернення Зеленського до українців та виплати пенсіонерам: новини за 23 квітня

Колаж РБК-Україна

В Україні зафіксовано рекордне зараження COVID-19, пенсіонерам почали виплачувати по тисячі гривень, сили ООС потрапили під обстріл. Детальніше про те, що сталося в четвер, 23 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні та в світі

В Україні зафіксовано рекордна кількість заражених коронавірусом за добу. За даними Міністерства охорони здоров'я, новими інфікованими за 24 години стали 578 осіб. За весь час епідемії в Україні виявлено 7170 інфікованих, померли 187 українців, вилікувалися 504.

У світі кількість загиблих від пандемії досягла 183 336 хворих, заражені 2,62 млн.

На Донбасі сили ООС потрапили під обстріл

У штабі операції Об'єднаних сил повідомили, що вчора, 23 квітня, в результаті обстрілу на Донбасі незаконними збройними формуваннями Російської Федерації поранені троє українських військових.

Також вчора в зоні ООС загинув український військовослужбовець Андрій Альошин. Про причини смерті не повідомляється.

Пенсіонерам почали виплачувати по тисячі гривень

Пенсійний фонд України 23 квітня спрямував 9,9 млрд гривень на виплату одноразової грошової допомоги пенсіонерам у розмірі 1 000 гривень. Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Як зазначили в прес-службі, 6,4 мільйонам пенсіонерів, які отримують пенсії на рахунки у банках, одноразову допомогу буде зараховано не пізніше 24 квітня.

Призначено нового голову Закарпатської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Петрова головою Закарпатської обласної державної адміністрації.

Раніше Петров займав посаду начальника управління СБУ в Кіровоградській області з 2019 року. А також був керівником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України із 2017 по 2019 рік.

Справа Шеремета: у Кузьменко провели масові обшуки

Слідче управління Міністерства внутрішніх справ (МВС) провели обшуки вдома у підозрюваної Юлії Кузьменко у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це повідомив адвокат Тарас Безпалий на своїй сторінці у Facebook.

Безпалий повідомив, що обшуки почалися о 6:20 ранку.

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва продовжив на два місяці (до 30 травня) утримання під вартою підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

Синоптики попередили про різку зміну погоди

На вихідних в Україні очікується різка зміна погоди. Після кількох теплих днів на більшість областей обрушиться холодне повітря і дощі. В багатьох областях пройдуть грози. Температура повітря впаде до +10 градусів.