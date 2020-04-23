Зеленський: плавний вихід з карантину розпочнеться за двох умов

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський назвав ключові умови виходу України з карантину

Карантин в Україні почне пом'якшуватися при двох ключових умовах. Про це у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, плавний вихід з карантину почнеться за двох умов.

"Перша: протягом 10 днів відсоток виявлених захворювань не змінюється або залишається в межах 5%. Друга: лікарні заповнені пацієнтами з коронавірусом менш ніж на половину. Поспіх в питанні життя і здоров'я нації може бути фатальним", - додав Зеленський.

Хочу подякувати всім українцям, які відзначали Великдень вдома. Ваш вчинок доводить – ми є зрілими, відповідальними громадянами, які думають про себе, своїх близьких та українських лікарів. Вважаю, ми великі молодці, ми можемо собою пишатися. Також сьогодні хочу відзначити рішення Єврокомісії надати Україні допомогу для протидії коронавірусу в розмірі 1,2 мільярда євро. Це важливі кошти, які зможуть гарантувати макрофінансову стабільність у нашій країні та пом’якшать негативні наслідки пандемії для громадян. Окрім цього, я підтримую рішення українського уряду продовжити карантин до 11 травня. Це правильний крок, у нас є чіткий план виходу з карантину. Невдовзі Прем’єр-міністр озвучить детальний сценарій з п’яти етапів. Тим часом триває робота над забезпеченням країни, наших лікарень та аптек усім необхідним. Завтра буде відвантажено та направлено в регіони України 200 тисяч ПЛР-тестів вітчизняного виробництва. Загалом є замовлення на 2 мільйони ПЛР-тестів, зроблених в Україні. Сьогодні ж у Гостомелі приземлився наш Ан-225, наша легендарна «Мрія». Літак доставив на батьківщину понад 12 мільйонів масок, а також сотні тисяч захисних костюмів та окулярів. А ще в ці дні Україна починає клінічні випробування препарату для боротьби з COVID-19. Є попередні висновки наших учених і виробників, згідно з якими цей лікарський засіб може бути ефективним. У них є всі підстави вважати, що він може суттєво знижувати або ж повністю нейтралізувати загрозу смерті від тих ускладнень, які коронавірусна інфекція спричиняє людському організму. Залишайтеся вдома та будьте здорові, дорогі українці! Бажаю вам 36,6. Бережімо себе! Збережемо Україну! Опубліковано Володимиром Зеленським Четвер, 23 квітня 2020 р.

Він також додав, що продовжується робота з постачання лікарень тестами для виявлення коронавірусу. Крім того, до кінця травня очікується поставка 200 апаратів штучної вентиляції легенів від українського виробника. Також сьогодні український літак "Мрія" доставив рекордний медичний вантаж з Китаю.

Нагадаємо, раніше Зеленський анонсував, що найближчим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучить детальний сценарій, який містить п'ять етапів виходу України з карантину.

Карантин в Україні з частковими пом'якшеннями продовжено до 11 травня.