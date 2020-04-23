ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У штабі ООС уточнили кількість поранених військових на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     23.04.2020 - 20:22
У штабі ООС уточнили кількість поранених військових на Донбасі
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Українських військовослужбовців госпіталізували у військово-медичний заклад

У штабі операції Об'єднаних сил повідомили, що сьогодні, 23 квітня, в результаті обстрілу на Донбасі незаконними збройними формуваннями Російської Федерації були поранені троє українських військових. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що українських військовослужбовців госпіталізували у військово-медичний заклад і надали їм належну медичну допомогу.

"Внаслідок злочинних дій загарбників троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в районі проведення ООС на Донбасі бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Окупанти застосували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Крім того, 22 квітня на Донбасі збройні формування Російської Федерації знову порушили зобов'язання щодо припинення вогню і вісім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. При цьому добу пройшли без втрат для українських військовослужбовців.

Додамо, що 23 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил загинув український військовослужбовець Андрій Альошин.

На Донбасі бойовики 11 разів порушили режим "тиші", поранені двоє військових На Донбасі загинув український військовий
Новини України ДонбасООС
News
On Top