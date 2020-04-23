У штабі ООС уточнили кількість поранених військових на Донбасі

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Українських військовослужбовців госпіталізували у військово-медичний заклад

У штабі операції Об'єднаних сил повідомили, що сьогодні, 23 квітня, в результаті обстрілу на Донбасі незаконними збройними формуваннями Російської Федерації були поранені троє українських військових. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що українських військовослужбовців госпіталізували у військово-медичний заклад і надали їм належну медичну допомогу.

"Внаслідок злочинних дій загарбників троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в районі проведення ООС на Донбасі бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Окупанти застосували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Крім того, 22 квітня на Донбасі збройні формування Російської Федерації знову порушили зобов'язання щодо припинення вогню і вісім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. При цьому добу пройшли без втрат для українських військовослужбовців.

Додамо, що 23 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил загинув український військовослужбовець Андрій Альошин.