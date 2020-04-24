Обращение Зеленского к украинцам и выплаты пенсионерам: новости за 23 апреля

Коллаж РБК-Украина

В Украине зафиксировано рекордное заражение COVID-19, пенсионерам начали выплачивать по тысяче гривен, силы ООС попали под обстрел. Подробнее о том, что произошло в четверг, 23 апреля, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире

В Украине зафиксировано рекордное количество зараженных коронавирусом за сутки. По данным Минздрава, новыми инфицированными за 24 часа стали 578 человек. За все время эпидемии в Украине выявлено 7170 инфицированных, умерли 187 украинцев, вылечились 504.

В мире количество погибших от пандемии достигло 183 336 больных, заражены 2,62 млн.

На Донбассе силы ООС попали под обстрел

Вчера, 23 апреля, в результате обстрелов на Донбассе незаконными вооруженными формированиями Российской Федерации ранены трое украинских военных.

Также вчера в зоне ООС погиб украинский военнослужащий Андрей Алешин. О причинах смерти не сообщается.

Пенсионерам начали выплачивать по тысяче гривен

Пенсионный фонд Украины 23 апреля направил 9,9 млрд гривен на выплату одноразовой денежной помощи пенсионерам в размере 1 000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Как отметили в пресс-службе, 6,4 миллионам пенсионеров, которые получают пенсии на счета в банках, единовременное пособие будет зачислено не позднее 24 апреля.

Назначен новый глава Закарпатской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Петрова главой Закарпатской областной государственной администрации.

Ранее Петров занимал должность начальника управления СБУ в Кировоградской области с 2019 года. А также был руководителем Департамента контрразведки Службы безопасности Украины с 2017 по 2019 год.

Дело Шеремета: у Кузьменко провели массовые обыски

Следственное управление Министерства внутренних дел (МВД) провело обыски дома у подозреваемой Юлии Кузьменко в деле по убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщил адвокат Тарас Беспалый на своей странице в Facebook.

Беспалый сообщил, что обыски начались в 6:20 утра.

Напомним, Печерский районный суд города Киева продлил на два месяца (до 30 мая) содержание под стражей подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Синоптики предупредили о резком изменении погоды

На выходных в Украине ожидается резкая смена погоды. После нескольких теплых дней на большинство областей обрушится холодный воздух и дожди. Во многих областях пройдут грозы. Температура воздуха упадет до +10 градусов.