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Пенсіонерам почали виплачувати по тисячі гривень

Новини » Фінансова криза 2020     23.04.2020 - 16:04
Пенсіонерам почали виплачувати по тисячі гривень
Фото: тисяча гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тим, хто отримує пенсії через банки, гроші надійдуть вже сьогодні-завтра

Пенсійний фонд України 23 квітня спрямував 9,9 млрд гривень на виплату одноразової грошової допомоги пенсіонерам у розмірі 1 000 гривень. Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Як зазначили в прес-службі, 6,4 мільйонам пенсіонерів, які отримують пенсії на рахунки у банках, одноразову допомогу буде зараховано не пізніше 24 квітня.

Ще 3,5 мільйонам пенсіонерів, котрі отримують пенсії через пошту, листоноші мають доставити одноразову допомогу додому протягом 5 календарних днів з дня надходження коштів. У разі неможливості виплати одноразової грошової допомоги в зазначені 5 днів, її мають виплатити не пізніше 25 червня поточного року.

Пенсіонерам почали виплачувати по тисячі гривень

Нагадаємо, за даними ПФУ, станом на 1 квітня 2020 року більшість українських пенсіонерів (7,5 млн або 66,4%) отримують пенсії в банківських установах

Як повідомляло РБК-Україна, Пенсійний фонд України з 7 квітня почав виплату доплати до пенсії в розмірі 500 гривень за квітень пенсіонерам старше 80 років.

Відзначимо, Кабінет міністрів України схвалив постанову "Питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремих категорій населення у 2020 році", який передбачає індексацію пенсій з 1 травня 2020 року.

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