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В Україну прибув літак з рекордним об'ємом медвантажу

Новини » Коронавірус     23.04.2020 - 10:54
В Україну прибув літак з рекордним об'ємом медвантажу
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Зустрічає літак президент Володимир Зеленський

В Україну прибув транспортний літак АН-225 "Мрія" з рекордним об'ємом медичного вантажу для боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Разом з тим, зустрічає літак президент Володимир Зеленський та секретар РНБО Олексій Данілов.

Прибуття до України транспортного літака АН-225 «Мрія» з медичним вантажем. Частина 2.

Прибуття до України транспортного літака АН-225 «Мрія» з медичним вантажем.

Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 23 квітня 2020 р.

Як зазначається, прибув літак з найбільшим об'ємом перевезень і це хочуть занести в книгу Гінеса та світовий рекорд - майже 1300 куб. м.

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй на боротьбу з коронавірусом в Україні виділить ще 140 млн доларів.

Разом з тим, Європейська комісія оголосила про надання Україні 1,2 млрд євро на підтримку під час пандемії. Президент Володимир Зеленський вже назвав цю допомогу безпрецедентною. Зазначимо, виділення коштів ще мають підтримати Європейський парламент і Рада ЄС.

Також повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на 8 млрд доларів від МВФ.

А до цього міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що без співпраці з Міжнародним валютним фондом дефолту в Україні не буде.

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