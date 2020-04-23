В Україну прибув літак з рекордним об'ємом медвантажу

Зустрічає літак президент Володимир Зеленський
В Україну прибув транспортний літак АН-225 "Мрія" з рекордним об'ємом медичного вантажу для боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Разом з тим, зустрічає літак президент Володимир Зеленський та секретар РНБО Олексій Данілов.
Прибуття до України транспортного літака АН-225 «Мрія» з медичним вантажем. Частина 2.
Прибуття до України транспортного літака АН-225 «Мрія» з медичним вантажем.Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 23 квітня 2020 р.
Як зазначається, прибув літак з найбільшим об'ємом перевезень і це хочуть занести в книгу Гінеса та світовий рекорд - майже 1300 куб. м.
Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй на боротьбу з коронавірусом в Україні виділить ще 140 млн доларів.
Разом з тим, Європейська комісія оголосила про надання Україні 1,2 млрд євро на підтримку під час пандемії. Президент Володимир Зеленський вже назвав цю допомогу безпрецедентною. Зазначимо, виділення коштів ще мають підтримати Європейський парламент і Рада ЄС.
Також повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на 8 млрд доларів від МВФ.
А до цього міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що без співпраці з Міжнародним валютним фондом дефолту в Україні не буде.