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Справа Шеремета: у Кузьменко проводять масові обшуки

Новини » Суспільство     23.04.2020 - 08:40
Справа Шеремета: у Кузьменко проводять масові обшуки
Фото: Юлія Кузьменко (РБК-Україна)

Обшуки тривають з 6:20 ранку

Слідче управління Міністерства внутрішніх справ (МВС) проводить обшуки вдома у підозрюваної Юлії Кузьменко у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це повідомив адвокат Тарас Безпалий на своїй сторінці у Facebook.

Безпалий повідомив, що обшуки тривають з 6:20 ранку.

"Масові обшуку в Кузьменко Юлі і її близьких", - сказав адвокат.

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва продовжив на два місяці (до 30 травня) утримання під вартою підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко.

РБК-Україна писало, що слідство продовжує процес розсекречення матеріалів понад 500 негласних розшукових дій у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. За словами представників слідчої групи, на даний момент також проводиться 32 судові експертизи.

Також видання писало, що слідчим поліції доручили перевірити версії невинності фігурантів справи Шеремета, про які заявляли їхні адвокати.

Раніше повідомлялося, що поліція допитала Андрія Портнова у справі про вбивство Шеремета. Допит провели з приводу опублікованих аудіозаписів переговорів підозрюваних з співробітниками СБУ.

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