Вернули 10 000 пленных: между Украиной и РФ работает тайный канал обмена, - WSJ

На протяжении войны через тайный канал Украина и Россия обменяли более 10 000 военнослужащих. Систематичность обменов делает этот канал уникальным явлением современной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

История появления тайного канала

Все началось ранней весной 2022 года. Во время боя под Киевом бригадный генерал, замглавы ГУР Украины Дмитрий Усов нашел в кармане убитого российского офицера мобильник.

Он позвонил по одному из номеров, увиденных в списке контактов, и сразу предложил сделку: "Ваш офицер мертв... тела ваших в обмен на тела наших". Так зародился необычный канал обмена.

Усов и Зорин - ключевые личности

Усов использовал позывной "Стайер" и редко называл свое настоящее имя. Через два месяца после начала войны Усов установил контакт с генерал-лейтенантом ГРУ Александром Зориным, который ранее занимал ключевые должности в Ливии и Сирии.

Усов отметил, что Зорин "на голову выше " других российских представителей, с которыми ему приходилось общаться ранее.

Это сотрудничество послужило основой для систематических обменов пленными. Их первые переговоры привели к выводу украинских военных из "Азовстали". На тот момент там находились более 2500 бойцов.

Затем переговоры проводили с участием посредников из Турции, Катара и Саудовской Аравии.

Украина и Россия расширили инфраструктуру обменов

В Киеве штаб ГУР координирует работу обмена: собираются семьи военнопленных, анализируются российские сайты и соцсети, создается база данных по каждому пленному, включая рост, цвет глаз и статус по Красному Кресту.

Освобожденные украинские солдаты иногда передавали списки товарищей, чтобы ускорить обмен.

Результат работы канала

Обмены продолжались и в условиях опасной логистики. WSJ приводит в пример сбитие российского самолета Ил-76 с украинскими пленными. Иногда предлагались рискованные схемы: обменять осужденных коллаборантов или даже останки давно умерших российских шпионов.

Тем не менее, секретный канал работает. По словам Усова, несмотря на то что стороны враги, они "установили определенный уровень коммуникации" и действуют честно в вопросах обмена пленными.

Уникальный пример в истории

Военные историки отмечают: такой постоянный обмен во время активной войны - феномен крайне редкий. Например, СССР удерживал немецких военнопленных до середины 1950-х, США и Северный Вьетнам начали обмен лишь в 1973 году, а Иран и Ирак завершили освобождение пленных через десятилетия, за несколько дней до начала войны в Ираке 2003 года.