Вернули 10 000 пленных: между Украиной и РФ работает тайный канал обмена, - WSJ
На протяжении войны через тайный канал Украина и Россия обменяли более 10 000 военнослужащих. Систематичность обменов делает этот канал уникальным явлением современной войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
История появления тайного канала
Все началось ранней весной 2022 года. Во время боя под Киевом бригадный генерал, замглавы ГУР Украины Дмитрий Усов нашел в кармане убитого российского офицера мобильник.
Он позвонил по одному из номеров, увиденных в списке контактов, и сразу предложил сделку: "Ваш офицер мертв... тела ваших в обмен на тела наших". Так зародился необычный канал обмена.
Усов и Зорин - ключевые личности
Усов использовал позывной "Стайер" и редко называл свое настоящее имя. Через два месяца после начала войны Усов установил контакт с генерал-лейтенантом ГРУ Александром Зориным, который ранее занимал ключевые должности в Ливии и Сирии.
Усов отметил, что Зорин "на голову выше " других российских представителей, с которыми ему приходилось общаться ранее.
Это сотрудничество послужило основой для систематических обменов пленными. Их первые переговоры привели к выводу украинских военных из "Азовстали". На тот момент там находились более 2500 бойцов.
Затем переговоры проводили с участием посредников из Турции, Катара и Саудовской Аравии.
Украина и Россия расширили инфраструктуру обменов
В Киеве штаб ГУР координирует работу обмена: собираются семьи военнопленных, анализируются российские сайты и соцсети, создается база данных по каждому пленному, включая рост, цвет глаз и статус по Красному Кресту.
Освобожденные украинские солдаты иногда передавали списки товарищей, чтобы ускорить обмен.
Результат работы канала
Обмены продолжались и в условиях опасной логистики. WSJ приводит в пример сбитие российского самолета Ил-76 с украинскими пленными. Иногда предлагались рискованные схемы: обменять осужденных коллаборантов или даже останки давно умерших российских шпионов.
Тем не менее, секретный канал работает. По словам Усова, несмотря на то что стороны враги, они "установили определенный уровень коммуникации" и действуют честно в вопросах обмена пленными.
Уникальный пример в истории
Военные историки отмечают: такой постоянный обмен во время активной войны - феномен крайне редкий. Например, СССР удерживал немецких военнопленных до середины 1950-х, США и Северный Вьетнам начали обмен лишь в 1973 году, а Иран и Ирак завершили освобождение пленных через десятилетия, за несколько дней до начала войны в Ираке 2003 года.
Сегодня состоялся новый обмен пленными
Накануне встречи Трампа и Путина удалось провести очередной обмен. Домой вернули 84 человека. Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, это гражданские и военные. Все они нуждаются в медпомощи и реабилитации.