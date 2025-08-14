ua en ru
Украина и Россия провели новый обмен пленными (фото, видео)

Четверг 14 августа 2025 14:57
Украина и Россия провели новый обмен пленными (фото, видео) Фото: новый обмен пленными состоялся между Украиной и РФ (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Мария Кучерявец

Между Украиной и РФ состоялся очередной обмен пленными. Он прошел на фоне предстоящей встречи лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Что известно о новом обмене - в материале РБК-Украина ниже.

Как заявил президент Владимир Зеленский, сегодня домой вернули 84 человека.

"Это и военные, и гражданские. Практически всем из них нужна медицинская помощь, значительная реабилитация", - отметил глава государства.

По его словам, среди освобожденных сегодня гражданских есть и те, кто удерживался россиянами еще с 2014, 2016 и 2017 годов.

"Среди освобожденных сегодня военных - защитники Мариуполя. Благодарен всем, кто помогает нам продолжать освобождать украинских пленных", - написал президент.

Фото: Украина вернула из плена РФ еще 84 военных и гражданских (t.me/V_Zelenskiy_official)

Чем особенный сегодняшний обмен

Как отметили в Координационном штабе сегодняшний обмен особенный тем, что среди возвращенных те, кого РФ незаконно удерживала с с 2014 года.

Всего это уже 67-й обмен пленными с Россией. В рамках которого из плена вернули 33 военных и 51 гражданского украинца.

"Особенность сегодняшнего обмена в том, что удалось освободить гражданских и военных украинцев, задержанных на временно оккупированных территориях еще до полномасштабного вторжения и незаконно осужденных на длительные сроки заключения - от 10 до 18 лет", - говорится в заявлении Коордштаба.

Так, один из уволенных пробыл в неволе 4013 дней - он был порабощен в Донецкой области еще в 2014 году.

Также на дом возвращаются украинцы, схваченные и осужденные оккупантами с 2016 по 2021 годы. Среди освобожденных есть три женщины из Донецкой и Луганской областей. Одна из них - учительница начальной школы, лишенная свободы в 2019 году.

Среди освобожденных сегодня гражданских украинцев есть 27-летний парень, которого оккупанты незаконно лишили свободы в 2016 году. К тому времени ему было всего 18 лет.

Кроме гражданских, домой возвращаются также защитники из гарнизона Мариуполя, воины Военно-Морских сил и Государственной пограничной службы. Из неволи удалось вызволить 10 офицеров.

Из российского плена возвращаются две пары родных братьев, удерживавшихся в неволе с марта и апреля 2022 года.

Большинство освобожденных гражданских и военных имеют проблемы со здоровьем и инвалидность.

Возраст самого младшего освобожденного - 26 лет, самому старшему исполнилось - 74 года, из которых 7 последних лет (с 2018 года) он находился в российской тюрьме.

К организации обмена были привлечены Объединенные Арабские Эмираты.

В Офисе омбудсмена и ГПСУ уже показали кадры с обмена. Одна из возвращенных украинок делится, что шесть лет не видела детей.

Среди освобожденных также есть пограничник мариупольского гарнизона, длительное время удерживаемый в Еленовке.

По словам главы МВД Игоря Клименко, данный военнослужащий является полковником, который воевал еще с 2014 года.

"Пограничник из мариупольского гарнизона был ранен, но продолжил защищать Украину. Защитник Мариуполя. Враг долгое время удерживал его в Еленовке. Пограничник выстоял при всем. И вернулся с честью", - написал Клименко.

Напомним, что перед этим между Украиной и РФ обмен военнопленными проходил 23 июля 2025 года. Тогда состоялся девятый этап обмена пленными в соответствии с договоренностями, достигнутыми между делегациями в Стамбуле в июне.

Домой вернули военнослужащих ВСУ, в частности из подразделений ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а также Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.

Они воевали на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском, Черниговском направлениях. Часть освобожденных воинов попали в плен во время обороны Мариуполя и провели в неволе более 3 лет.

Кроме представителей солдатского и сержантского состава, тогда удалось освободить и офицеров.

Добавим, что в целом во время второго раунда переговоров в Турции, российская и украинская стороны договорились об обмене "всех на всех" тяжелораненых, тяжелобольных, а также военнопленных в возрасте от 18 до 25 лет.

Всего в рамках этих договоренностей с начала июня обмены состоялись 9, 10, 12, 14, 19, 20 и 26 июня. А также 4 и 23 июля.

