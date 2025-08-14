На НПЗ в Волгограде сильные пожары после ударов украинских дронов, - Генштаб

В ночь на 14 августа Силы обороны Украины нанесли удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу Волгограда. На предприятии вспыхнули сильные пожары, подробности последствий уточняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Волгоградский НПЗ - крупнейший производитель топлива в Южном федеральном округе РФ. Ежегодно здесь перерабатывают более 15 млн тонн нефти, что составляет почти 6% всей переработки в стране. Завод выпускает дизель, бензин и авиационное топливо, критически важные для снабжения войск РФ.

В ночь на 14 августа подразделения Сил беспилотных систем ВС Украины совместно с Главным управлением разведки Минобороны нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка ".

Напомним, 13 августа украинские дроны-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию нефтепровода "Транснефть Дружба" в Унече Брянской области. В тот же день россияне рассказывали об атаке беспилотников на НПЗ в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край).

Также 10 августа, в рамках спецоперации Главного управления разведки Украины, был поражен нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка".