Трамп обещает новые санкции против РФ, если на Аляске "не решат проблему"

Президент США Дональд Трамп введет новые санкции против России, если во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа не будет договоренностей по окончанию войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Трампа перед прессой, цитаты из которого приводит CNN .

Трампа спросили, наложите ли он на Россию еще больше санкций, если Путин проявит неуважение.

"Конечно, если проблема не будет решена. Посмотрите, мы не потеряли ни одного солдата, мы никого не потеряли. Но это была война, если бы я не вмешался, это могла бы быть Третья мировая война, я вам говорю. Байден не имел малейшего представления о том, что происходит", - ответил президент США.

Он добавил, что ситуация в Украине становилась очень плохой и он, "как минимум, значительно успокоил ситуацию".

"Думаю, вы со мной согласитесь. Значительно успокоил. Но они по-прежнему теряют тысячи солдат в неделю, и мы должны решить эту проблему", - отметил Трамп.