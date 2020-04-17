Обмін полоненими, пилова буря та нова пожежа в Чорнобилі: новини за 16 квітня

Колаж РБК-Україна

Коронавірус підтверджений у 4161 українця, в Чорнобильській зоні знову почалася пожежа, з полону "Л / ДНР" повернулися двадцять українців. Детальніше про те, що сталося в четвер, 16 квітня, - в матеріалі РБК-Україна

За добу в Україні коронавірусом заразилися З97 людей

Коронавірус продовжує поширюватися в Україні. За добу заразилися З97 осіб, померло від ускладнень хвороби 8. На даний момент підтверджено діагноз COVID-19 у 4161 українця, зафіксовано 116 летальних випадків, 186 пацієнтів одужали.

Коронавірус виник в Уханьський лабораторії, - Fox News

Коронавірус COVID-19 виник в Уханьський лабораторії, її працівник став "нульовим пацієнтом". Про це повідомив телеканал Fox News з посиланням на джерела.

Джерела телеканалу повідомляють, що Китай нібито прагнув продемонструвати здібності країни по виявленню та боротьбі з вірусами. Спочатку вірус лабораторним шляхом був переданий від летючої миші до людини, а потім потрапив у популяцію в Ухані, повідомляє телеканал.

У Чорнобильській зоні знову почалася пожежа (відео)

У Чорнобильській зоні відчуження знову почалася пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення директора Chornobyl Tour і Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослава Ємельяненко у Facebook.

Причиною відновлення пожежі є сильний вітер.

"Знову відкритий вогонь у Чорнобильській зоні", - повідомив Ємельяненко. Раніше він повідомляв, що в зоні відчуження піднялася буря (відео).

Пилова буря і дим з Чорнобиля: що відбувається в Києві зараз

Вчора вдень, 16 квітня, у Києві почалася пилова буря. Причиною тому стали сильний вітер та низький рівень грунтових вод через безсніжну зиму. Увечері столицю накрив дим від пожеж у Чорнобилі та Житомирської області. Киян просять не виходити з дому і не відкривати вікна. Детальніше про причини, наслідки та про те, що зараз відбувається в Києві - в матеріалі РБК-Україна.

Великодній обмін: як повертали українців з полону бойовиків на Донбасі

З полону так званих "Л/ДНР" повернулися двадцять українців. Це перша взаємна передача утримуваних осіб у цьому році. Через епідемію коронавірусу, яку бойовики перестали приховувати тільки на початку квітня, всі звільнені пройдуть двотижневу обсервацію. Парламентери сподіваються, що незабаром вдасться провести наступний обмін. Як Україна повертала своїх громадян з полону бойовиків – у матеріалі РБК-Україна.

Суд обрав запобіжний захід Чорновіл

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід екс-нардепу Тетяні Чорновіл, яку підозрюють у вбивстві людини. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, суд відправив Чорновіл на цілодобовий домашній арешт майже на два місяці. Їй наказано бути до слідчого і суду на першу вимогу, не залишати житла, здати паспорт і носити електронний засіб стеження, термін дії - до 8 червня.

Нагадаємо, Чорновіл підозрюють у тому, що під час Майдану в лютому 2014 року вона підпалила офіс Партії регіонів у Києві, у результаті чого загинув співробітник офісу Володимир Захаров.

Авіакатастрофа в Ірані: п'ять країн опублікували спільну заяву

Україна, Канада, Швеція, Афганістан та Британія опублікували спільну заяву, в якій повідомили, що продовжують працювати задля проведення незалежного і прозорого розслідування збиття українського літака в Ірані. Відповідний документ опублікувала прес-служба Міністерства закордонних справ України.

У заяві говориться, що виповнюється 100 днів з моменту атаки на український літак, в результаті якої 176 осіб безневинно загинули.

Жителі Маріуполя масово порушили карантин і штурмували супермаркет

Вчора, 16 квітня, відбулося масове порушення карантину в Маріуполі, жителі міста штурмували супермаркет. Торгова мережа "Грація" у Маріуполі влаштувала розпродаж на честь відкриття нового магазину. За даними місцевих ЗМІ, близько двохсот людей намагалися одночасно потрапити у приміщення (відео).

Поліція відкрила кримінальну справу на посадових осіб у супермаркеті.

Україну на Великдень накриють сильні заморозки

Погода в Україні в найближчі дні погіршиться, до самої Пасхи очікуються сильні заморозки. Про це йдеться в повідомленні Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 17 квітня, у південно-східній частині України очікуються пориви вітру 15-20 м/с, а вночі у північних, Волинській, Рівненській областях - як і вночі 18 і 19 квітня по всій Україні - заморозки на поверхні ґрунту до -5.