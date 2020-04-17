Пилова буря і дим з Чорнобиля: що відбувається в Києві зараз

Радіаційний фон в Києві знаходиться в межах норми
Вчора вдень у Києві почалася пилова буря. Причиною тому стали сильний вітер та низький рівень грунтових вод через безсніжну зиму. Увечері столицю накрив дим від пожеж у Чорнобилі та Житомирської області. Киян просять не виходити з дому і не відкривати вікна. Детальніше про причини, наслідки та про те, що зараз відбувається в Києві - в матеріалі РБК-Україна.
Пилова буря в Києві 16 квітня
Пилова буря накрила Київ вдень 16 квітня. Як розповіли в КМДА, причиною цьому послужила зима без снігу. Через відсутність звичної норми опадів рівень ґрунтових вод знизився, на поверхні утворилася пил. Її підняв у повітря сильний штормовий вітер, про який ДСНС попереджали вранці.
З-за негоди жителям столиці, які опинилися на вулиці, рекомендували не підходити близько до дерев, ЛЕП і рекламних щитів.
Безліч ДТП, обвал мосту і 5 потерпілих: наслідки бурі
В результаті пилової бурі обрушилася частина тимчасової конструкції Подільсько-Воскресенського мосту. В результаті події ніхто не постраждав, а будівельні ліси відразу ж почали відновлювати.
Так виглядає аварія будівельних лісів з висоти пташиного польоту. Відео: Dronarium УкраїнаОпубліковано Київ Оперативний Четвер, 16 квітня 2020 р.
На Варшавській трасі за 55 км від Києва із-за поганої видимості сталося ДТП. Зіткнулися 4 вантажівки та два легкових автомобіля. Є загиблі і постраждалі., проте в поліції не уточнили точне число. Рух на трасі в обидві сторони було перекрито.
Увага На автодорозі Київ – Ковель сталося автопригода У Київській області в результаті сильного вітру і пилової...Опубліковано Київ Оперативний Четвер, 16 квітня 2020 р.
Через пилову бурю ряд ДТП стався в Житомирській області. В результаті поганої видимості не було видно дорожню розмітку. Крім того, на трасі Київ-Ковель з обох сторін з полів на дорогу несло пил.
Як розповіли РБК-Україна в Київській аварійно-рятувальній службі, за вчорашній день в столиці було госпіталізовано 5 осіб.
"За день були випадки. Їх було всього п'ять викликів. Людям на голову падали і дерева, і шматки заліза, і телевізійна антена. Госпіталізували всіх. Це було приблизно з 14 до 16:00", - повідомили в службі.
Також у службі повідомили про те, що з-за сильного вітру в Києві впали два стовпи електромереж.
Дим з Чорнобиля в Києві
Увечері Київ оповив густий дим від пожеж у Чорнобилі та Житомирської області. Жителів столиці просили не виходити з дому і не відкривати вікна.
Нагадаємо, що пожежа в Чорнобильській зоні розпочався 4 квітня. Вогонь поширився майже на 100 гектарів і підібрався до сховищ з радиоотходами. Відкритий вогонь вдалося загасити лише через 10 днів, 14 квітня, чому посприяв дощ. Однак осередки тління на той момент залишалися. Через два дні, 16 квітня, пожежа відновився. У ДСНС повідомили про трьох нових вогнищах тління, один з яких вдалося загасити.
Як убезпечити себе на час задимленості
У КМДА дали рекомендації для киян у зв'язку із задимленістю в повітрі. Фахівці закликають:
Радіаційний фон у Києві
За даними КМДА, на 21:30 радіаційний фон у Києві був у межах норми.
Фото: Telegram-канал КМДА
На той момент він становив 0,14 мікрозівертів (0,30 – норма).