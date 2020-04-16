Великодній обмін: як повертали українців з полону бойовиків на Донбасі

Відбувся перший у цьому році обмін з т. зв. "Л/ДНР" (Фото: facebook.com/president.gov.ua)

З полону так званих "Л/ДНР" повернулися двадцять українців. Це перша взаємна передача утримуваних осіб у цьому році. Через епідемію коронавірусу, яку бойовики перестали приховувати тільки на початку квітня, всі звільнені пройдуть двотижневу обсервацію. Парламентери сподіваються, що незабаром вдасться провести наступний обмін. Як Україна повертала своїх громадян з полону бойовиків – у матеріалі РБК-Україна.

Вперше за роки війни на Донбасі Україна в рамках обміну отримала більше полонених, ніж видала так званим "ЛНР" і "ДНР". На підконтрольну територію повернулися два десятки громадян. Бойовики ж отримали 14 осіб, а четверо осіб з узгоджених списків відмовилися їхати в Донецьк і Луганськ.

За оцінками співрозмовників РБК-Україна, наступний етап звільнення та передачі "всіх на всіх" може пройти у найближчі місяці. Також сторони майже домовилися про розведення сил на трьох ділянках.

Повернення додому

На засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 8 квітня учасники вирішили, що обмін утримуваними особами відбудеться до Великодня. Україна внесла список з понад 200 полонених, однак на даному етапі домовилися обміняти лише кілька десятків людей. По інших триває процес верифікації, немає впевненості, що всі вони досі живі.

"На сьогоднішній день відбувається один з етапів обміну "всіх на всіх". Ця формула означає, що ми готові обмінюватися без якихось застережень і умов. Головне, щоб нам віддали всіх наших, а ми тоді будемо віддавати всіх, кого вони запитують. Тому що для нас важливіше життя, свобода і здоров'я кожного громадянина України, який хоче повернутися додому", – пояснив РБК-Україна віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков.

Також він розповів, що обмін проводять у двох точках, тому як між окупованими територіями Донецької та Луганської областей запроваджено "антивірусний кордон". Вранці четверга, 16 квітня, бойовики так званої "ДНР" віддали дев'ятьох полонених на КПВВ "Майорск" під Горлівкою. Натомість вони отримали десятьох, ще один категорично відмовився їхати "на той бік".

Одного з переданих на непідконтрольну територію забрала швидка допомога. В інтерв'ю росЗМІ чоловік на ім'я Станіслав зізнався, що потрапив у полон три місяці тому "після вилазки української ДРГ". На відео він скаржиться, що йому надали мінімальну медичну допомогу: "іноді обробляли рану". При цьому на нозі у нього встановлено дорогий апарат для зрощування кісток.

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Українці з непідконтрольною території Луганської області повернулися після полудня. Обмін пройшов біля міста Щастя за формулою "11 на 4", ще три людини відмовилися їхати до окупантів. Всього Україна повернула 20 своїх громадян, до бойовиків вирушили 14 осіб. До останнього моменту їх імена трималися у секреті і тільки після закінчення обміну Офіс президента назвав прізвища звільнених.

Серед них боєць 79-ї десантно-штурмової бригади Микола Гриненко, який потрапив у полон у кінці січня. Після зникнення на нього відкрили справу за дезертирство, нібито військовий самовільно покинув позиції і пішов у бік ворога. Мати Гриненко і бойові товариші стверджували, що він виконував бойове завдання. У підсумку статтю перекваліфікували на "незаконне викрадення".

В Україну повернувся і прапорщик Віктор Шайдов. Він і ще семеро бійців на вантажівці збилися зі шляху біля Новотроїцького у травні минулого року. Так як вони їхали в розташування бригади для звірки документів, то були без зброї, тому бойовики змогли їх затримати. Троє військових з "групи Шайдова" повернулися додому у рамках грудневого обміну.

Також переговорники змогли витягнути з полону правоохоронця Володимира Карася. Всі інші звільнені – цивільні. Серед них 23-річний Сергій Русинів, якого луганські бойовики "засудили за тероризм і розпалювання ненависті" на шість років суворого режиму за проукраїнські коментарі і лайки "ВКонтакте". Правозахисники півтора року домагалися його повернення на підконтрольну Україні територію.

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Після звільнення вже колишні полонені проведуть 14 днів на обсервації у спеціально визначеному місці на Донбасі. Їм нададуть медичний огляд, нормальне харчування, засоби зв'язку та охорону. Після тестування на COVID-19 та додаткових перевірок вони зможуть повернутися до своїх рідних і близьким. Але не факт, що всі. Приміром, серед звільнених минулого разу виявився пособник бойовиків Євген Бражников. СБУ затримала його за тортури співвітчизників.

Наступні кроки

На горезвісних переговорах ТКГ, де домовилися про звільнення полонених, по відеозв'язку виступив глава Офісу президента Андрій Єрмак, він же від ОП повідомив про вдалий обмін. У той же час його візаві – заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак, формально в процесі не брав участі.

"Поява на переговорах Андрія, який для них уособлює начальство і владу, стимулює процес. Він каже: "Досить займатися балаканиною, потрібен ефект". Можна збиратися раз на два тижні і нічого не вирішувати, а у цей час люди сидять у пеклі. Якщо готові віддати 20 осіб, то потрібно забирати хоча б 20", – пояснив РБК-Україна інформований співрозмовник.

Перша поява голови ОП у Мінську ознаменувалася великим скандалом. 11 березня ТКГ за участю Єрмака і Дмитра Козака підписала мінський протокол, який отримав широкий резонанс завдяки пункту про створення Консультативної ради з представниками ОРДЛО. Бурю вдалося погасити, пояснивши, що новий орган може з'явитися тільки після узгодження з Францією, Німеччиною та ОБСЄ, а бойовиків там не буде.

Захищаючи документ, Єрмак наполіг, що у ньому є важливе положення, на яке мало хто звернув увагу: Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні має отримати повний і безперешкодний доступ до всіх полонених. 5 березня президент Володимир Зеленський заявив, що у Мінськ переданий список з понад 200 утримуваних.

По ідеї норма підписаного протоколу має дозволити провести верифікацію цього списку. Це значно спростить процес обміну, адже у більшості випадків бойовики на переговорах просто не підтверджують, що у них є людина, яку запитує українська сторона. Але у Червоному Хресті РБК-Україна сказали, що доступ до цих пір не отримано.

"У рамках сьогоднішньої акції ми отримали доступ до утримуваних осіб без свідків, як і передбачено. Взагалі у нас є вільний доступ до всіх тюрем в Україні, але не на непідконтрольній території. Ми чекаємо отримання повного доступу, як було домовлено у рамках Мінська і Нормандського саміту", – зазначила координатор департаменту комунікацій МКЧХ Санела Байрамбашич.

Віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков підтвердив, що наступне засідання мінської ТКГ призначено на середу, 22 квітня. За даними видання, основним на порядку денному буде питання нових ділянок розведення сил і засобів на Донбасі. Попередньо йдеться про КПВВ "Гнутово", залізничний міст у Станиці Луганській та село Новоселівка Друга, недалеко від Авдіївки.

"Наступний обмін, як мені здається, теж пройде з ОРДЛО. При правильно побудованій роботі, на мою суб'єктивну думку, через місяць-півтора можна проводити наступний обмін. Технології відпрацьовані, так що зараз це питання політичної волі всіх учасників", – зазначив Рєзніков.

Учасники "великоднього обміну" (Фото: facebook.com/president.gov.ua)

Правозахисники позитивно оцінюють "великодній обмін", проте вказують, що окупаційна "влада" постійно нарощує обмінний фонд. Директор "Східної правозахисної групи" Віра Ястребова розповіла РБК-Україна, що тільки за минулий місяць в ОРДЛО за статтями "шпигунство" і "державна зрада" бойовики затримали 13 осіб.

"Динаміка налагоджених обмінів це, безумовно, позитивний результат. За кожною цифрою стоїть життя і доля не тільки людини, а всіх її близьких. Але ми бачимо, що Україна діє в рамках правового поля, а з тієї сторони придумують людям злочини, садять їх за ґрати і використовують для того, щоб обміняти своїх", – додала вона.

Команда Зеленського продовжує повертати українських громадян з полону бойовиків. При тому, що кількість затриманих як в ОРДЛО, так у Криму і Росії безперервно зростає. Ці обміни дозволяють переговірникам показувати свою ефективність як керівництву країни, так і громадянам. Але остаточно питання вирішиться тільки з поверненням усіх українців разом з окупованими територіями. Поки ж залишається лише радіти кожній людині, яка змогла вирватися з катівень в ОРДЛО і нарешті опинитися на волі.