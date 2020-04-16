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Авіакатастрофа в Ірані: п'ять країн опублікували спільну заяву

Новини » Політика     16.04.2020 - 12:25
Авіакатастрофа в Ірані: п'ять країн опублікували спільну заяву
Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/CGTNOfficial)

Виповнюється 100 днів з моменту атаки на український літак в Ірані

Україна, Канада, Швеція, Афганістан та Британія опублікували спільну заяву, в якій повідомили, що продовжують працювати задля проведення незалежного і прозорого розслідування збиття українського літака в Ірані. Відповідний документ опублікувала прес-служба Міністерства закордонних справ України.

У заяві говориться, що виповнюється 100 днів з моменту атаки на український літак, в результаті якої 176 осіб безневинно загинули.

"Ми надалі подумки із родинами жертв. Користуючись нагодою, члени координаційної групи хотіли би запевнити родини та близьких жертв, що наша група міністрів продовжує спільно працювати, відстоюючи повну відповідальність, прозорість, справедливість і компенсації, а також повне, незалежне і прозоре розслідування, аби допомогти родинам та близьким подолати горе, яке вони надалі переживають" - йдеться у заяві.

Нагадаємо, уряд Ірану направив у МЗС України проект меморандуму про взаєморозуміння.

Раніше член іранського парламенту Хассан Норузі заявив, що іранські військові домоглися "гарних результатів", збивши цивільний авіалайнер. Він також зазначив, що нікого із винних у авіакатастрофі не арештували і карати не планують.

Додамо, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. В результаті авіакатастрофи загинули 176 людей.

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