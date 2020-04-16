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Україну на Великдень накриють сильні заморозки

Новини » Надзвичайні події     16.04.2020 - 17:20
Україну на Великдень накриють сильні заморозки
Фото: на Великдень очікуються заморозки (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Заморозки очікуються по всій Україні

Погода в Україні в найближчі дні погіршиться, до самої Пасхи очікуються сильні заморозки. Про це йдеться в повідомленні Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що завтра, 17 квітня, у південно-східній частині України очікуються пориви вітру 15-20 м/с, а вночі у північних, Волинській, Рівненській областях - як і вночі 18 і 19 квітня по всій Україні - заморозки на поверхні ґрунту до -5.

При цьому в Чернігівській і Сумській областях вночі 19 квітня очікуються сильні заморозки у повітрі.

Нагадаємо, раніше в Україні оголосили штормове попередження з поривами вітру до 22 метрів в секунду.

У другій половині дня у Києві піднялася пилова буря, мешканців столиці просять не виходити на вулицю без крайньої необхідності. Буря спровокувала погану видимість на дорогах, і під Києвом вже зіткнулися чотири вантажівки та два легкових автомобіля. У результаті аварії, за даними поліції, є загиблі і поранені, проте їх число не повідомляється.

Крім того, сильний вітер призвів до обвалення частини тимчасової конструкцій на Подільському мосту. При цьому сам міст не пошкоджений, постраждалих немає, виконуються роботи з відновлення конструкцій.

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