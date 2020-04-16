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Суд обрав запобіжний захід Чорновіл

Новини » Політика     16.04.2020 - 17:41
Суд обрав запобіжний захід Чорновіл
Фото: Тетяна Чорновіл (РБК-Украина)

Слідство просило для Чорновіл домашній арешт

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід екс-нардепу Тетяні Чорновіл, яку підозрюють у вбивстві людини. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Так, суд відправив Чорновіл на цілодобовий домашній арешт майже на два місяці. Їй наказано бути до слідчого і суду на першу вимогу, не залишати житла, здати паспорт і носити електронний засіб стеження, термін дії - до 8 червня.

Зазначимо, зранку 16 квітня почались судові слухання по справі Чорновіл.

РБК-Україна писало, що слідство у справі Чорновол просило для неї домашній арешт. Її підозрюють у тому, що під час Майдану в лютому 2014 року вона підпалила офіс Партії регіонів у Києві, у результаті чого загинув співробітник офісу Володимир Захаров.

Нагадаємо, минулого тижня у неї Державне бюро розслідувань проводило у неї обшуки. Пізніше стало відомо, що обшуки у екс-нардепа Тетяни Чорновіл проходили в рамках справи про загибель людини під час пожежі в офісі Партії регіонів під час Майдану. Пізніше стало відомо, що їй вручили підозру.

Додамо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков різко відреагував на підозру і обшуки у Чорновіл. Він звернувся до першого заступника директора ГБР Олександра Бабікова.

Суд почав обирати запобіжний захід Чорновіл
Новини України Тетяна ЧорноволарештСуд
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