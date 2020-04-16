ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Чорнобильській зоні знову почалася пожежа

Новини » Надзвичайні події     16.04.2020 - 17:17
У Чорнобильській зоні знову почалася пожежа
Фото: пожежа в зоні відчуження (dsns.gov.ua)

Причиною відновлення пожежі є сильний вітер

У Чорнобильській зоні відчуження знову почалася пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення директора Chornobyl Tour і Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослава Ємельяненко у Facebook.

Причиною відновлення пожежі є сильний вітер.

"Знову відкритий вогонь у Чорнобильській зоні", - повідомив Ємельяненко.

Раніше він повідомляв, що в зоні відчуження піднялася буря.

"В зоні піднялася буря. Дуже хочу вірити, що пожежники зможуть утримати тліючі вогнища від роздування в стан пожежі", - написав Ємельяненко.

У Зоні піднялася буря. Дуже хочу вірити, що вогнеборці зможуть втримати тліючі осередки від роздмухування в стан пожежі.

Опубліковано Ярославом Ємельяненком Четвер, 16 квітня 2020 р.

Нагадаємо, 14 квітня вдалося загасити пожежу в Чорнобильській зоні, який тривав десять днів.

За словами директора Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослава Ємельяненко, в Чорнобилі згоріли 30% туристичних об'єктів, тим самим завдавши серйозний удар для "туризму, спадщини та історії".

Рятувальники повідомили про ситуацію із гасінням вогню в Чорнобилі Пожежа біля Прип’яті та Чорнобиля повністю ліквідована, - ДСНС
Новини України пожежаЧорнобиль
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся