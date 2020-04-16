У Чорнобильській зоні знову почалася пожежа

Фото: пожежа в зоні відчуження (dsns.gov.ua)

Причиною відновлення пожежі є сильний вітер

У Чорнобильській зоні відчуження знову почалася пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення директора Chornobyl Tour і Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослава Ємельяненко у Facebook.

Причиною відновлення пожежі є сильний вітер.

"Знову відкритий вогонь у Чорнобильській зоні", - повідомив Ємельяненко.

Раніше він повідомляв, що в зоні відчуження піднялася буря.

"В зоні піднялася буря. Дуже хочу вірити, що пожежники зможуть утримати тліючі вогнища від роздування в стан пожежі", - написав Ємельяненко.

У Зоні піднялася буря. Дуже хочу вірити, що вогнеборці зможуть втримати тліючі осередки від роздмухування в стан пожежі. Опубліковано Ярославом Ємельяненком Четвер, 16 квітня 2020 р.

Нагадаємо, 14 квітня вдалося загасити пожежу в Чорнобильській зоні, який тривав десять днів.

За словами директора Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослава Ємельяненко, в Чорнобилі згоріли 30% туристичних об'єктів, тим самим завдавши серйозний удар для "туризму, спадщини та історії".