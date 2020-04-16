Жителі Маріуполя масово порушили карантин і штурмували супермаркет

Фото: порушення карантину в Маріуполі (0629.com.ua)

Поліція відкрила кримінальну справу на посадових осіб у супермаркеті

Сьогодні, 16 квітня, відбулося масове порушення карантину в Маріуполі, жителі міста штурмували супермаркет. Про це заявив глава Національної поліції Ігор Клименко, передає прес-служба відомства у Facebook.

Зокрема, Клименко прокоментував скандальну ситуацію в Маріуполі, де близько сотні людей зібралися біля супермаркету всупереч карантину.

"Така ситуація є нахабним і грубим порушенням встановлених карантинних обмежень. Це неприпустима поведінка посадових осіб цієї торгової мережі. В умовах щоденного зростання кількості хворих на коронавірус піддавати громадян, серед яких було чимало людей старшого віку, небезпеки - не просто зухвало, а злочинно. Слідство встановить винних осіб, і вони будуть нести покарання", - підкреслив Клименко.

Поліція відкрила справу за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання епідемій.

Зазначимо, сьогодні торгова мережа "Грація" у Маріуполі влаштувала розпродаж на честь відкриття нового магазину. За даними місцевих ЗМІ, близько двохсот людей намагалися одночасно потрапити у приміщення.

Усі особи, причетні до організації масового та зухвалого порушення карантину в Маріуполі, понесуть покарання закон, - Ігор Клименко Усі особи, причетні до організації масового та зухвалого порушення карантину в Маріуполі, понесуть покарання закон, - Ігор Клименко На цьому голова Національної поліції України заявив, коментуючи скандальну ситуацію в місті Маріуполі Донецької області, де близько сотні громадян зібралися біля супермаркету всупереч існуючим санітарним нормам та обмежувальним заходам «Така ситуація є нахабним та грубим порушенням встановлених карантинних обмежень. Це неприпустима поведінка посадових осіб цієї торговельної мережі. В умовах щоденного зростання кількості хворих на коронавірус наражати громадян, серед яких було чимало людей старшого віку, на небезпеку – не просто зухвало, а злочинно. Слідство встановить винних осіб, і вони нестимуть покарання», - підкреслив Ігор Клименко. Наразі правоохоронці опитують свідків та очевидців, встановлюють та документують усі обставини події. Слідчі поліції Донеччини розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворювання та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Відео з місця події телеканалу «ТВ-7». Арсен Аваков Національна поліція України Поліція Донецької області Опубліковано МВС України Четвер, 16 квітня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку карантину в Україні прикордонники виявили 70 порушників самоізоляції.