В ОАЕ потребовали от Ирана компенсации за ущерб в результате ударов

18:53 29.03.2026 Вс
2 мин
Советник президента ОАЭ назвал режим Ирана главной угрозой безопасности в регионе
aimg Эдуард Ткач
Фото: стало известно, чего хочет ОАЭ в потенциальной мирной сделке (Getty Images)

Советник президента ОАЭ Анвар Гаргеш призвал Иран выплатить компенсацию за ущерб, причиненный стране в результате ударов Тегерана.

Призыв прозвучал после того, как ранее Иран потребовал от США и Израиля компенсации за военный ущерб, причиненный конфликтом, который длится уже 30 дней.

"Любое политическое решение, направленное на противодействие агрессии Ирана против арабских государств Персидского залива, должно включать четкие гарантии предотвращения будущих нападений, закрепить принцип ненападения и предусматривать компенсацию Ирану за нападения на гражданское население и жизненно важную гражданскую инфраструктуру", - написал Гаргеш в соцсетях.

Также он сказав, что Тегеран "ввел в заблуждение" своих соседей перед началом войны и проявил "преднамеренную агрессию".

Советник президента ОАЭ охарактеризовал Иран как режим, ставший "главной угрозой безопасности арабских стран Персидского залива".

Война на Ближнем Востоке

Напомним, что по данным WSJ, президент США Дональд Трамп недавно сказал своим соратникам, что хочет избежать затяжной войны в Иране и надеется положить конец конфликту в ближайшие недели.

При этом на днях США перебросили на Ближний Восток десантный корабль 3500 морпехов, а СМИ пишут, что Пентагон рассматривает отправку еще 10 тысяч солдат. По данным WP, США ведут подготовку к возможным наземным операция в Иране, которые могут длиться несколько недель.

Стоит также добавить, что вчера вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что операция против Ирана будет длиться еще немного, чтобы нейтрализовать Тегеран на долгое время.

Кроме того, Financial Times сославшись на экспертов написало, что Иран существенно снизил интенсивность ракетных и дроновых атак, перейдя на "стратегию выживания".

