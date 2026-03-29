Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

В ОАЕ зажадали від Ірану компенсації за збитки внаслідок ударів

Радник президента ОАЕ назвав режим Ірану головною загрозою безпеці в регіоні
Фото: стало відомо, чого хоче ОАЕ в потенційній мирній угоді (Getty Images)

Радник президента ОАЕ Анвар Гаргеш закликав Іран виплатити компенсацію за шкоду, заподіяну країні внаслідок ударів Тегерана.

Заклик пролунав після того, як раніше Іран зажадав від США та Ізраїлю компенсації за військову шкоду, заподіяну конфліктом, який триває вже 30 днів.

"Будь-яке політичне рішення, спрямоване на протидію агресії Ірану проти арабських держав Перської затоки, повинно містити чіткі гарантії запобігання майбутнім нападам, закріпити принцип ненападу і передбачати компенсацію Ірану за напади на цивільне населення і життєво важливу цивільну інфраструктуру", - написав Гаргеш у соцмережах.

Також він сказав, що Тегеран "ввів в оману" своїх сусідів перед початком війни і проявив "навмисну агресію".

Радник президента ОАЕ охарактеризував Іран як режим, що став "головною загрозою безпеці арабських країн Перської затоки".

Нагадаємо, що за даними WSJ, президент США Дональд Трамп нещодавно сказав своїм соратникам, що хоче уникнути затяжної війни в Ірані і сподівається покласти край конфлікту найближчими тижнями.

При цьому днями США перекинули на Близький Схід десантний корабель 3500 морпіхів, а ЗМІ пишуть, що Пентагон розглядає відправку ще 10 тисяч солдатів. За даними WP, США ведуть підготовку до можливих наземних операцій в Ірані, які можуть тривати кілька тижнів.

Варто також додати, що вчора віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що операція проти Ірану триватиме ще трохи, щоб нейтралізувати Тегеран на довгий час.

Крім того, Financial Times, пославшись на експертів, написало, що Іран істотно знизив інтенсивність ракетних і дронових атак, перейшовши на "стратегію виживання".

