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СБУ опублікувала відео допиту затриманого на Донбасі бойовика

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Донбас, Четвер 14 жовтня 2021 15:27
СБУ опублікувала відео допиту затриманого на Донбасі бойовика Фото: затриманий бойовик (ssu.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Служба безпеки України опублікувала відео допиту затриманого на Донбасі Андрія Косяка - бойовика так званої "Луганської народної республіки". За версією української сторони, він проводив розвідку позицій ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

На допиті чоловік підтвердив, що є співробітником Спільного центру координації та контролю режиму припинення вогню з боку окупантів "ЛНР".

За даними СБУ, Косяк на лінії розмежування біля КПВВ "Золоте" порушив домовленості в рамках ТКГ, оскільки мав забезпечувати розмінування ділянки для відкриття пункту пропуску.

Затриманий є учасником одного з підрозділів "6 окремого мотострілецького козачого полку імені отамана Матвія Платова народної міліції ЛНР". Є уродженцем Алчевська, підозрюється у скоєнні умисного вбивства у 2010 році.

СБУ зазначає, що в 2014 році Косяк вступив до лав бандформування "Брянка СРСР", згодом був закріплений за мінометним взводом і брав активну участь в опорі силам АТО/ООС. Зокрема, обстрілював з міномета позиції українських військових у Попасній та Золотому.

При затриманні бойовик мав при собі пістолет ПМ з двома спорядженими магазинами, військовий квиток і посвідчення СЦКК. Зазначимо, окупанти наполягають, що чоловік не був озброєний.

Затриманому повідомили про підозру у створенні незаконних збройних формувань. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше глава російської делегації в ТКГ Борис Гризлов заявив, що затримання Косяка ускладнить процес врегулювання конфлікту на Донбасі.

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Служба безпеки України ЛНР
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