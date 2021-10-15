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Російські супермаркети MERE більше не працюватимуть в Україні: РНБО запровадила санкції

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П'ятниця 15 жовтня 2021 20:23
Російські супермаркети MERE більше не працюватимуть в Україні: РНБО запровадила санкції Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) затвердила санкції проти російської компанії MERE. Останній в Україні супермаркет буде закритий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

За його словами, російська компанія піде з України. Останній магазин MERE, як уточнив секретар РНБО, залишився і досі працює в Білій Церкві.

"Застосовано санкції щодо компанії MERE. Вона після засідання РНБО не зможе працювати на території нашої країни", - сказав Данілов.

На уточнюючі питання про закриття супермаркетів, секретар РНБО додав, що "вони працюють в Криму, і саме тому потрапили під наші санкції".

Відзначимо, що у вересні він заявляв, що мережа MERE "у нашій країні працювати не буде".

На початку літа в українських ЗМІ з'явилася заява директора з розвитку мережі MERE в Україні Артема Хоменка про те, що в червні відновить свою роботу супермаркет в Миколаєві, після чого планується відкриття ще декількох десятків магазинів.

Данілов тоді заявив, що вихід російської мережі супермаркетів на український ринок неможливий.

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