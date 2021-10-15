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РНБО затвердила План оборони України

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П'ятниця 15 жовтня 2021 20:06
РНБО затвердила План оборони України Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Під час засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) затвердили План оборони України. Документ затвердили 15 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

За словами Данілова, над документом працювали два роки.

"Було затверджено вперше в історії план оборони України. Цей документ дає чіткі відповіді на ті виклики, які стоять перед Україною", - пояснив секретар РНБО.

Інших деталей щодо документу він не озвучив.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський скликав на 15 жовтня чергове засідання Ради національної безпеки і оборони, під час якого мали розглянути ряд питань.

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РНБО Олексій Данілов
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