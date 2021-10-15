План оборони, дві стратегії та нові санкції: що сьогодні ухвалили на засіданні РНБО

У Офісі президента ввечері п'ятниці, 15 жовтня, відбулося чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Секретар РНБО Олексій Данілов після засідання розповів, що сьогодні розглядали.

План оборони та дві стратегії

Вперше в історії держави було ухвалено План оборони України. За словами Данілова, цей документ "дає відповіді на виклики, які стоять перед Україною", а також він має забезпечити координацію між оборонними елементами країни.

Також на засіданні РНБО ухвалили Стратегію біозахисту, яка за словам Данілова, зокрема, має допомогти у боротьбі з коронавірусом.

Ще одним питанням засідання РНБО було схвалення Стратегії інформаційної безпеки. Цей документ має допомогти у боротьбі з інформаційною агресією з боку Росії.

Нові санкції за "вибори" в Держдуму РФ

РНБО розширила санкційний список за організацію та проведення російських "виборів" до Державної думи на території окупованих Криму та Донбасу.

Список поповнили ще 237 людей. Це переважно члени виборчих комісій і кандидати в депутати Держдуми Росії.

Санкції проти російської мережі супермаркетів

На засідання РНБО вирішили заборонити діяльність в Україні російської мережі супермаркетів MERE. За словами Данілова, після сьогоднішнього засідання РНБО, ця компанія не зможе працювати на території нашої країни. Наразі супермаркети цієї мережі є лише в Білій Церкві.

Можливі відставки в Мінекології

Як розповів Данілов, сьогодні РНБО заслухала керівництво Міністерства захисту довкілля, роботою якого незадоволені. За словами Данілова, Мінекології недостатньо ефективно виконує укази президента, тому Кабмін попросили на найближчому засіданні оцінити ефективність діяльності керівництва цього міністерства.

Перевірка газових та нафтокомпаній

РНБО доручила Службі безпеки України перевірити 23 компанії, які добувають вуглеводні. Данілов зазначив, що ці компанії отримали ліцензії від держави без відповідних документів, які були потрібні станом на 2018 рік. Які саме компанії планують перевірити, секретар РНБО не уточнив.