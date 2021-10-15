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РНБО ввів нові санкції за російські "вибори" в Криму і на Донбасі

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Київ, П'ятниця 15 жовтня 2021 20:12
РНБО ввів нові санкції за російські "вибори" в Криму і на Донбасі Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) розширила санкційний список проти осіб, які приймали і організовували "вибори" РФ в окупованому Криму і на Донбасі. До переліку додано понад 200 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Прийнято рішення щодо тих людей, які брали участь у голосуванні і забезпечують вибори на території Криму і на Донбасі. Сьогодні проти 237 осіб були застосовані санкції", - сказав він.

Нагадаємо, на засіданні РНБО 17 вересня було прийнято рішення ввести санкції за проведення виборів до Держдуми РФ на території окупованого Криму і ОРДЛО.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський 5 жовтня затвердила рішення РНБО про введення санкцій за проведення виборів в Криму і на Донбасі.

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РНБО Олексій Данілов Санкції
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