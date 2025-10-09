ua en ru
В Новосибирске крупная сеть АЗС запретила продажу АИ-92 обычным водителям

Новосибирск, Четверг 09 октября 2025 15:59
В Новосибирске крупная сеть АЗС запретила продажу АИ-92 обычным водителям Иллюстративное фото: в Новосибирске на заправках ограничили продажу АИ-92 (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Новосибирске популярные заправки "Прайм" ввели ограничения на продажу бензина АИ-92. Теперь он доступен только "избранным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Прайма".

"В связи с прекращением отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов с сегодняшнего дня большинство заправочных станций "Прайм" были вынуждены приостановить продажу бензина марки АИ-92", - сказано в сообщении компании.

Там уточнили, что такой вид топлива якобы продается "только по контрактам предприятиям и организациям, которые обеспечивают безопасность и жизнедеятельность города Новосибирска".

Топливный кризис в России

Напомним, по всей России, а также на временно оккупированных территориях Украины продолжается серьезный топливный кризис. Он возник после того, как украинские защитники нанесли ряд успешных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В частности, во временно оккупированном Крыму ужесточили ограничения на продажу топлива. Если раньше водителям разрешалось покупать до 30 литров бензина, то теперь - не более 20.

Вчера, 8 октября, стало известно, что похожие меры ввели и в Тюменской, и в Свердловской областях.

По информации Bloomberg, Россия также была вынуждена массово перенаправлять свою сырую нефть на экспорт. На этом фоне морские порты работают "на пределе возможностей".

