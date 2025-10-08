ua en ru
Дефицит бензина в РФ: все больше регионов вводят лимиты на продажу "в одни руки"

Среда 08 октября 2025 16:08
Дефицит бензина в РФ: все больше регионов вводят лимиты на продажу "в одни руки" Фото: ограничено продают бензин сети заправок Н-1 и ТПК (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В России ограничения на продажу бензина начали действовать еще в нескольких областях - Тюменской и Свердловской. Ранее их ввели в Челябинской, Новосибирской области и оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Ограничения на бензин в Тюменской области

Сеть заправок Н-1 в Тюмени ввела лимит на отпуск бензина в "одни руки" - за раз разрешено покупать не более 30 литров топлива марки 92 и 95. Новые правила активизировали с 7 октября.

При этом на контактной линии сети заправок Н-1 заверили, что о дефиците топлива речь не идет - компания таким способом решила "отсечь" покупателей, которые заказывают топливо канистрами.

Известно также об ограничениях в сети заправок ТПК - там бензин АИ-95 отпускают только по топливным картам.

"Как долго будет действовать это правило - пока не ясно. Причина: дефицит определенного вида топлива", - сообщили в компании.

Что известно о продаже бензина в Свердловской области

Как пишут росСМИ, ограничения на продажу топлива затронули и Свердловскую область. По словам жителей региона, на заправках "Лукойла" перестали отпускать бензин в канистры, на "Башнефти" его просто нет, а на АЗС Tamic Energy и Varta заливают не более 30 литров в одно авто.

Еще россияне жалуются на отсутствие бензина на заправках "Караван" - топлива марки 95 нет вообще, остальной бензин продают лишь по 20 литров на машину.

Ранее сообщалось, что лимиты в 20-30 литров бензина и дизеля соответственно заработали на заправках Tamic Energy в Екатеринбурге.

Под ограничениями - еще три области и Крым

Также известно о проблемах с бензином в Новосибирской области. Сеть АЗС "Прайм" приостановила продажи бензина АИ-92 на большинстве заправок "в связи с прекращением отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов".

Кроме того в регионе стремительно растут цены на бензин. Прайс на литр бензина АИ-92 подскочил на 6 рублей за пару суток - подорожание заметили на АЗС "Татнефти".

Еще известно, что с недавних пор заправки Tamic Energy в Челябинской области также ввели лимиты на продажу - отпускают не более 30 литров бензина и 70 литров дизеля на машину в сутки.

До этого аналогичные ограничения ввели власти оккупированного Крыма, сократившие лимит до 20 литров бензина на один автомобиль.

Отметим, что росСМИ открыто заявляют о том, что дефицит топлива связан с атаками Украины на российские НПЗ.

Напомним, в течение августа-сентября из-за ситуации с топливом в РФ закрылись 360 АЗС. Аналитики пришли к выводу, что каждая пятидесятая заправка в России перестала продавать бензин.

В связи с дефицитом топлива российские власти решили продлить до конца октября запрет на продажу бензина за границу.

