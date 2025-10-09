У Новосибірську велика мережа АЗС заборонила продаж АІ-92 звичайним водіям
У Новосибірську популярні заправки "Прайм" ввели обмеження на продаж бензину АІ-92. Тепер він доступний тільки "обраним".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Прайма".
"У зв'язку з припиненням відвантажень із нафтопереробних заводів відсьогодні більшість заправних станцій "Прайм" були змушені призупинити продаж бензину марки АІ-92", - ідеться в повідомленні компанії.
Там уточнили, що такий вид палива нібито продається "тільки за контрактами підприємствам і організаціям, які забезпечують безпеку і життєдіяльність міста Новосибірська".
Паливна криза в Росії
Нагадаємо, по всій Росії, а також на тимчасово окупованих територіях України триває серйозна паливна криза. Вона виникла після того, як українські захисники завдали низку успішних ударів по російських нафтопереробних заводах.
Зокрема, у тимчасово окупованому Криму посилили обмеження на продаж пального. Якщо раніше водіям дозволялося купувати до 30 літрів бензину, то тепер - не більше 20.
Учора, 8 жовтня, стало відомо, що схожі заходи запровадили і в Тюменській, і в Свердловській областях.
За інформацією Bloomberg, Росія також була змушена масово перенаправляти свою сиру нафту на експорт. На цьому тлі морські порти працюють "на межі можливостей".