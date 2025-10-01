ua en ru
Энергетика

Оккупанты в Крыму еще больше ужесточили "бан" на продажу бензина

Крым, Среда 01 октября 2025 19:50
Оккупанты в Крыму еще больше ужесточили "бан" на продажу бензина Иллюстративное фото: в Крыму бензин будут продавать с более жесткими ограничениями (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Крыму ужесточили ограничения на продажу бензина. Теперь один водитель может купить только до 20 литров топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "главу Крыма" Сергея Аксенова в Telegram.

"Принято решение об ограничении объема продажи топлива - не более 20 литров в одни руки. При этом общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются в полной мере", - рассказал Аксенов.

Он добавил, что ограничения, которые были введены ранее, не позволяют "полностью выровнять ситуацию с наличием необходимого объема автомобильного топлива на АЗС Крыма".

Аксенов также признал, что такие меры не означают, что топливо на временно оккупированном полуострове "появится на этой неделе".

"Тот объем топлива, который зашел в пятницу (26 сентября - ред.), в субботу и воскресенье до обеда практически все в полном объеме было раскуплено", - уточнил он.

Проблемы с бензином в Крыму

Стоит заметить, что значительные проблемы с топливом на территории Крыма возникли из-за успешных атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы.

На этой неделе "власти" временно оккупированного полуострова ввели ограничение - максимум 30 литров в одни руки.

На этом фоне возле АЗС в Крыму выстроились огромные очереди. В сети публиковали соответствующие видео.

