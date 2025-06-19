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Украина и РФ провели новый обмен пленными: кого освободили (фото и видео)

Украина, Четверг 19 июня 2025 14:51
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Украина и РФ провели новый обмен пленными: кого освободили (фото и видео) Фото: Украина провела обмен пленными с РФ (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталья Юрченко

Украина и Россия осуществили новый обмен пленными в четверг, 19 июня. Большинство защитников, которых удалось вернуть, были в плену с 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Наши люди возвращаются домой из российского плена. Это воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находились в плену с 2022 года", - сообщил президент.

Домой вернулись защитники, которые воевали в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. Это представители Военно-морских Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил теробороны, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Фото: Украина вернула из российского плена военных (t.me/V_Zelenskiy_official)

Как уточнил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, из российского плена была освобождена группа тяжелобольных защитников. У воинов ранения и существенные проблемы со здоровьем.

"Каждый освобожденный сегодня защитник имеет тяжелые медицинские диагнозы и болезни в результате ранений и пребывания в плену. У многих значительная потеря веса, дистрофия, язвы, проблемы со зрением, заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые болезни и проблемы с пищеварением", - сообщил Коордштаб.

Большинство освобожденных воинов находились в плену более трех лет. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя. Все освобожденные сегодня военные - представители рядового и сержантского состава.

Фото: из плена освободили раненых и тяжелобольных военных (t.me/Koord_shtab)

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что самому старшему освобожденному - 63 года.

Среди освобожденных также есть защитник, у которого сегодня день рождения. Ему исполнилось 45 лет.

Глава МВД Игорь Клименко также заявил, что домой вернулись военнослужащие сержантского и рядового состава - пограничники и нацгвардейцы, которые держали оборону на четырех направлениях. Большинство из них попали в плен еще в 2022-м. Один - в 2024 году. Их ждет реабилитация, лечение и восстановление.

Фото: из плена вернулись пограничники и нацгвардейцы (t.me/Klymenko_MVS)

Обмены пленными

Напомним, что во время второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня Украина и Россия достигли договоренности о большом обмене пленными. Стороны согласились вернуть раненых, тяжелобольных военных, а также всех пленных в возрасте от 18 до 25 лет.

Первые этапы обмена уже прошли 9, 10, 12 и 14 июня. Во время последнего обмена освободили военных, которые были в плену еще с 2022 года, это, в частности, и защитники Мариуполя.

Отдельно также состоялся обмен телами погибших по схеме "6000 на 6000". Он длился 11, 13 и 14 июня. В Украину уже вернули более 3600 тел погибших.

Также отметим, что РФ распространяла слухи, что якобы в Украине почти не осталось пленных россиян. Однако в ГУР это опровергли.

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Владимир Зеленский Обмен пленными
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