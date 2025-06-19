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Нетаньяху приказал армии Израиля усилить удары по стратегическим целям в Иране

Иерусалим, Четверг 19 июня 2025 10:25
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Нетаньяху приказал армии Израиля усилить удары по стратегическим целям в Иране Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Израиль усилит интенсивность ударов по территории Ирана. Это ответ на обстрелы Тегераном израильских городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Израиля Исраэля Каца в X (Twitter).

"Трусливый иранский диктатор сидит в глубинах укрепленного бункера и стреляет прицельными огнями по больницам и жилым домам в Израиле", - написал он.

Кац назвал обстрелы со стороны Ирана "военными преступлениями тяжелейшего сорта". Министр обороны Израиля пригрозил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи будет привлечен к ответственности.

"Премьер-министр (Биньямин Нетаньяху, - ред.) и я поручили Армии обороны Израиля усилить интенсивность атак на стратегические цели в Иране и правительственные цели в Тегеране, чтобы устранить угрозы Государству Израиль и подорвать режим аятолл", - подчеркнул Кац.

Обострение между Израилем и Ираном

Напомним, ночью 13 июня Израиль атаковал Иран с воздуха. Под ударом были ядерные и военные объекты. В Израиле отмечают, что удар был вынужденный, поскольку Тегеран имел возможность сделать ядерные бомбы.

Кроме того, во время операции Израиль ликвидировал высшее военное руководство Ирана.

Тегеран в свою очередь нанес ответный удар следующей ночью, 14 июня. Тогда Иран выпустил более 150 ракет по Израилю.

До сих пор Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Сегодня, 19 июня, Тегеран снова нанес ракетный удар по Израилю. В частности, под обстрелом была больница "Сорока" в Беэр-Шеве.

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Нетаньяху Израиль Иран Тегеран
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