Нетаньяху приказал армии Израиля усилить удары по стратегическим целям в Иране
Израиль усилит интенсивность ударов по территории Ирана. Это ответ на обстрелы Тегераном израильских городов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Израиля Исраэля Каца в X (Twitter).
"Трусливый иранский диктатор сидит в глубинах укрепленного бункера и стреляет прицельными огнями по больницам и жилым домам в Израиле", - написал он.
Кац назвал обстрелы со стороны Ирана "военными преступлениями тяжелейшего сорта". Министр обороны Израиля пригрозил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи будет привлечен к ответственности.
"Премьер-министр (Биньямин Нетаньяху, - ред.) и я поручили Армии обороны Израиля усилить интенсивность атак на стратегические цели в Иране и правительственные цели в Тегеране, чтобы устранить угрозы Государству Израиль и подорвать режим аятолл", - подчеркнул Кац.
Обострение между Израилем и Ираном
Напомним, ночью 13 июня Израиль атаковал Иран с воздуха. Под ударом были ядерные и военные объекты. В Израиле отмечают, что удар был вынужденный, поскольку Тегеран имел возможность сделать ядерные бомбы.
Кроме того, во время операции Израиль ликвидировал высшее военное руководство Ирана.
Тегеран в свою очередь нанес ответный удар следующей ночью, 14 июня. Тогда Иран выпустил более 150 ракет по Израилю.
До сих пор Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Сегодня, 19 июня, Тегеран снова нанес ракетный удар по Израилю. В частности, под обстрелом была больница "Сорока" в Беэр-Шеве.
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