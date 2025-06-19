Нетаньяху приказал армии Израиля усилить удары по стратегическим целям в Иране

Израиль усилит интенсивность ударов по территории Ирана. Это ответ на обстрелы Тегераном израильских городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Израиля Исраэля Каца в X (Twitter).

"Трусливый иранский диктатор сидит в глубинах укрепленного бункера и стреляет прицельными огнями по больницам и жилым домам в Израиле", - написал он.

Кац назвал обстрелы со стороны Ирана "военными преступлениями тяжелейшего сорта". Министр обороны Израиля пригрозил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи будет привлечен к ответственности.

"Премьер-министр (Биньямин Нетаньяху, - ред.) и я поручили Армии обороны Израиля усилить интенсивность атак на стратегические цели в Иране и правительственные цели в Тегеране, чтобы устранить угрозы Государству Израиль и подорвать режим аятолл", - подчеркнул Кац.