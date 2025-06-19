Россия готовит для Украины список детей, которых готова вернуть. Его могут передать уже на следующем раунде переговоров.

Об этом заявила Уполномоченная по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское издание "РИА Новости ", "Интерфакс ".

Львова-Белова в рамках Петербургского международного экономического форума объявила, что Москва уже готовит список украинских детей, которых они готовы вернуть на родину.

"Мы можем сказать о пяти лицах, которые у нас уже из этого списка были в работе, готовых к возвращению на территорию Украины", - сказала Львова-Белова.

Более того, она отметила, что дети воссоединятся со своими близкими в Украине до конца июня.

"Задержка с воссоединением была связана с учебой - они заканчивают учебный год и после этого возвращаются к близким в Украину", - придумала Уполномоченный по правам ребенка РФ.