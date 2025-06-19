Зеленский назначил Шаповалова командующим Сухопутными войсками

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №412/2025 .

"Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины", - сказано в указе Зеленского.

Что известно о Шаповалове

Геннадий Шаповалов - украинский военный, родился в 1978 году в Кировоградской области. Он окончил Институт танковых войск в Харькове, позже учился в Национальном университете обороны Украины и прошел подготовку в Военном колледже армии США.

За годы службы прошел путь от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

В марте 2022 года ему было присвоено звание бригадного генерала.

Весной 2024 года Шаповалов возглавил оперативное командование "Юг", а в феврале 2025 года был назначен представителем Украины при миссии НАТО по военной помощи и обучению (NSATU) в Германии.