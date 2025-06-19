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США могут вмешаться в войну с Ираном? Трамп пообещал решение за 2 недели

Вашингтон, Четверг 19 июня 2025 21:04
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США могут вмешаться в войну с Ираном? Трамп пообещал решение за 2 недели Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп примет решение по возможному прямому участию США в войне с Ираном в течение следующих двух недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она напомнила, что в СМИ появилось много слухов о возможном решении американского лидера напрямую участвовать в конфликте Израиля с Ираном. В свете этих событий она процитировала самого Трампа:

"Учитывая, что в ближайшем будущем существует значительная вероятность проведения переговоров с Ираном, которые могут состояться или не состояться, я приму решение о том, вступать ли в конфликт, в течение следующих двух недель".

Ливитт еще раз подчеркнула, что это прямая цитата президента США.

Заявления Трампа

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял о том, что он раздумывает над прямым участием США в конфликте Израиля с Ираном. В частности, речь об ударах по ядерным объектам Ирана.

Позже американский лидер подчеркнул, что он "может вступить в войну, но может и не вступить". По его словам, никто не знает, что он собирается делать.

На этом фоне уже появились угрозы Ирана атаковать американские военные базы на Ближнем Востоке, если США вмешаются в войну.

Стоит заметить, что участие США в войне является крайне необходимым для того, чтобы уничтожить ядерный объект в Фордо.

Как отмечал в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина дипломат, экс-посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман, только у американцев есть бомбы, которые могут пробить этот завод, который находится глубоко под землей в скалах.

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Израиль Иран Белый дом Дональд Трамп
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