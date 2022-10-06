Новый формат. Что такое Европейское политическое сообщество и при чем тут Украина

Что это за формат

Европейское политическое сообщество - это межправительственная организация для политических и стратегических дискуссий о будущем Европы. Сегодня в столице Чехии прошел учредительный саммит, который транслировался в прямом эфире.

Фото: первый саммит прошел в Праге (kmu.gov.ua)

Цели новой организации

Как указано на сайте Совета ЕС, Европейское политическое сообщество создано для того, чтобы:

способствовать политическому диалогу и сотрудничеству для решения вопросов, представляющих общий интерес;

укреплять безопасность, стабильность и процветание европейского континента.

Новая платформа будет заниматься политической координацией и не призвана заменять какие-либо другие существующие организации, структуры или процессы.

Кто участвует

В числе участников все 27 стран Европейского союза, а также Албания, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Грузия, Исландия, Косово, Лихтенштейн, Молдова, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Сербия, Швейцария, Турция, Украина и Великобритания.

На сегодняшнем саммите также выступали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель.

Украина как повод для нового формата

Инициатором Европейского политического сообщества называют французского президента Эммануэля Макрона. В мае 2022 года он назвал новый формат возможностью усилить сотрудничество с Украиной, которая сразу после российского полномасштабного вторжения подала заявку на вступление в Евросоюз.

По словам Макрона, Украина уже давно является членом единой европейской семьи, но вступление в ЕС для нее может занять многие годы и даже десятилетия. В связи с этим он озвучил предложение, которое на первых порах звучало как альтернативная евроинтеграция. Вторым кандидатом на сотрудничество в новом формате он называл Великобританию (вышла из ЕС в 2019 году).

"Нам нужно создать то, что я бы назвал Европейским политическим сообществом. Эта новая организация позволила бы демократическим европейским странам получить новые возможности сотрудничества - политического, оборонного, в энергетической и транспортной сфере, инвестициях, инфраструктуре, пересечении границ", - говорил президент Франции.

Кроме того, тогдашний министр по европейским делам Франции Клеман Бон отметил, что даже после получения статуса кандидата Украина вряд ли в ближайшие годы вступит в Евросоюз. По его мнению, на этот процесс потребуется 10-20 лет.

Альтернатива членству в ЕС?

Если сначала идея Макрона звучала как альтернатива вступлению Украины в ЕС, то в дальнейшем он уточнил, что этот формат будет работать как дополнение.

"Это сообщество не является альтернативой процессу членства, а является дополнением, которое, независимо от него, позволяет сильнее структурировать политические, энергетические и инвестиционные отношения с несколькими желающими странами", - отметил он.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал новый формат еще одним шагом на пути к европейской интеграции. По его словам, Европейский политический союз сделает Украину и ЕС сильнее.

"И Франция, и Украина исходят из того, что идея европейского политического союза не является какой-либо альтернативой для будущего членства Украины в ЕС, не является каким-то особым решением для Украины", - подчеркнул глава дипломатического ведомства.

Фото: Украину на первом саммите представляет премьер Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)

А президент Владимир Зеленский сразу дал понять, что не пойдет на альтернативу полноправному членству в ЕС, каким бы ни был предложенный формат. Он также назвал любые компромиссы по членству Украины в Евросоюзе компромиссами Европы с Россией, которая лоббирует и давит на европейцев ради того, чтобы ослабить поддержку Киева.

Как реагировали в Европе

Одним из первых в поддержку Европейского политического сообщества выступил президент Европейского совета Шарль Мишель. Хотя и признал, что многие европейские чиновники против изменений и не желают отходить от единого сценария. Однако после саммита ЕС в июне 2022 года стало понятно, что новому формату быть.

Также Макрона поддержал немецкий канцлер Олаф Шольц. Выступая летом в Карловом университете в Праге, он заявил, что саммиты должны проходить регулярно.

"На этом новом форуме мы будем обсуждать один или два раза в год ключевые темы, касающиеся нашего континента в целом, - безопасность, энергетику, климат и связь", - отметил он.

А тогдашний британский премьер Борис Джонсон говорил, что Европейского политическое сообщество необходимо сделать подобием Римской империи, чтобы оно включало Турцию и страны Северной Африки.

"Моя точка зрения такова, что мы должны воссоздать всю концепцию. Я думаю, что Турция должна быть там. Я думаю, что страны Магриба должны быть там, и я думаю, что мы должны, по сути, воссоздать Mare Nostrum (римское название Средиземного моря, - ред.) Римской империи", - заявил Джонсон.

Отметим, тогда он также лоббировал создание отдельного военного альянса с Украиной, участниками которого могли бы также стать Польша и страны Балтии.

Площадка, которую нужно наполнить смыслом

Как пишет DW, на сегодняшнем установочном саммите в Праге будет проговариваться наполнение Европейского политического сообщества, его механизмы и правила функционирования. Пока же сама идея такого формата существует лишь в общих чертах и сложно говорить о ее пользе.

В любом случае для президента Украины Владимира Зеленского первый саммит стал еще одной площадкой, на которой он перед главами десятков государств может заявить о потребностях Украины, чтобы победить в войне с Россией. А для европейских партнеров - возможность снова обозначить свою поддержку.

Сегодняшнее выступление украинский президент в том числе посвятил проблеме переговоров между Украиной и Россией. По его словам, Москва хочет с их помощью лишь перерисовать границы и поделить мир на зоны влияния.

"Россия пытается зафиксировать каждую опасность и каждое проявление нестабильности, который уже создала. Вот именно для этого ей то, что она называет "переговорами", именно так она воспринимает любые договоренности - Россия хочет перерисовать границы, чтобы снова разделить мир на зоны влияния, уничтожив наше общее пространство сотрудничества и развития", - подчеркнул Зеленский.

Пленарная сессия завершится в 20:30 по киевскому времени. Затем лидеры европейских стран выйдут на пресс-конференцию, на которой могут сделать заявления о более четких целях и вообще перспективах нового формата.