Європейський політичний союз: Кулеба роз'яснив ініціативу Макрону для України

Європейська політична спілка не стане альтернативою членства в ЄС для України. Він буде ще одним кроком на шляху євроінтеграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби за підсумками переговорів з французькою колегою Катрін Колонною.

"І Франція, і Україна виходять з того, що ідея європейського політичного союзу не є якоюсь альтернативою для майбутнього членства України в ЄС, не є якимось особливим рішенням для України", - підкреслив голова дипломатичного відомства.

Європейський політичний союз, за словами Кулеби, стане загальноєвропейським процесом, який зробить і Україну, і ЄС сильнішими. Таким чином членство в такому союзі не виключатиме процес вступу України в ЄС.