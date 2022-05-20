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Макрон: ініціатива нової політичної спільноти не є альтернативою членству в ЄС

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Париж, П'ятниця 20 травня 2022 02:13
Макрон: ініціатива нової політичної спільноти не є альтернативою членству в ЄС Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Президент Франції Еммануель Макрон заявляє, що його ініціатива створення "Європейської спільноти" є не альтернативою процесу приєднання до ЄС. Нова політична структура має стати доповненням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єлисейський палац.

Він нагадав, що 9 травня в Європейському парламенті запропонував проєкт "Європейської політичної спільноти", яке прагне створити нову структуру співпраці, що об'єднує демократичні європейські нації, які дотримуються основних цінностей і прагнуть приєднатися до ЄС

"Ця спільнота не є альтернативою процесу членства, а є доповненням, яке, незалежно від нього, дозволяє сильніше структурувати політичні, енергетичні та інвестиційні відносини з кількома охочими країнами", - заявив Макрон.

Нагадаємо, раніше Макрон заявив, що процес вступу України до ЄС може затягнутися на десятиліття. У зв'язку з цим він запропонував створити нову "європейську політичну спільноту" і прийняти до його складу Україну.

Пізніше Макрон обговорив дану ініціативу з лідерами кількох країн, серед яких Данія, Італія та Швеція.

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