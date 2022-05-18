ru ua
Ср, 18 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Глава Євроради підтримав ідею Макрона щодо створення окремої політичної спільноти, - ЗМІ

Новость на русском →
Брюссель, Середа 18 травня 2022 17:47
Глава Євроради підтримав ідею Макрона щодо створення окремої політичної спільноти, - ЗМІ Фото: голова Євроради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Глава Європейської ради Шарль Мішель підтримав ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо створення окремої політичної спільноти. Її членами можуть стати країни, які хочуть отримати членство в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Зазначається, що ініціативу Макрона підтримав не лише Мішель, а й секретаріат Євроради. Проте є європейські чиновники, які виступають проти змін і не бажають відходити від "єдиного сценарію".

Крім того, Мішель та Макрон обговорили, що до так званої європейської політичної спільноти можуть ввійти держави, що мають намір встати членами ЄС, а також Великобританія.

Зазначається, що дане питання хочуть висунути на офіційне обговорення Європейської ради. Воно може стати однією з тем саміту, що відбудеться у червні.

Нагадаємо, раніше Макрон заявив, що процес вступу України до ЄС може затягнутися на десятиліття. У зв'язку з цим він запропонував створити нову "європейську політичну спільноту" і прийняти до її складу Україну.

Пізніше Макрон обговорив дану ініціативу з лідерами кількох країн, серед яких Данія, Італія та Швеція.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рада Європи Шарль Мишель Еммануель Макрон Україна
NEWS
Мобілізацію в Україні хочуть продовжити. Кого не можуть призвати на службу
Мобілізацію в Україні хочуть продовжити. Кого не можуть призвати на службу
DAILY
Чому Фінляндія і Швеція вирішили вступити в НАТО і що це означає для України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Фінляндія і Швеція вирішили вступити в НАТО і що це означає для України