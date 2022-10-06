Новий формат. Що таке Європейська політична спільнота і до чого тут Україна

Що це за формат

Європейська політична спільнота - це міжурядова організація для політичних та стратегічних дискусій про майбутнє Європи. Сьогодні у столиці Чехії пройшов установчий саміт, який транслювався у прямому ефірі.

Фото: перший саміт пройшов у Празі (kmu.gov.ua)

Цілі нової організації

Як зазначено на сайті Ради ЄС, Європейська політична спільнота створена для того, щоб:

сприяти політичному діалогу та співробітництву для вирішення питань, що становлять спільний інтерес;

зміцнювати безпеку, стабільність та процвітання європейського континенту.

Нова платформа займатиметься політичною координацією та не покликана замінювати будь-які інші існуючі організації, структури чи процеси.

Хто бере участь

Серед учасників усі 27 країн Європейського союзу, а також Албанія, Вірменія, Азербайджан, Боснія та Герцеговина, Грузія, Ісландія, Косово, Ліхтенштейн, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія, Сербія, Швейцарія, Туреччина, Україна та Великобританія.

На сьогоднішньому саміті також виступали президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Шарль Мішель.

Україна як привід для нового формату

Ініціатором Європейської політичної спільноти називають французького президента Еммануеля Макрона. У травні 2022 року він назвав новий формат можливістю посилити співпрацю з Україною, яка одразу після російського повномасштабного вторгнення подала заявку на вступ до Євросоюзу.

За словами Макрона, Україна вже давно є членом єдиної європейської сім'ї, але вступ до ЄС для неї може тривати багато років і навіть десятиліття. У зв'язку з цим він озвучив пропозицію, яка спочатку звучала як альтернативна євроінтеграція. Другим кандидатом на співпрацю у новому форматі він називав Велику Британію (вийшла з ЄС у 2019 році).

"Нам треба створити те, що я назвав би Європейською політичною спільнотою. Ця нова організація дозволила б демократичним європейським країнам отримати нові можливості співпраці - політичної, оборонної, в енергетичній та транспортній сфері, інвестиціях, інфраструктурі, перетині кордонів", - говорив президент Франції.

Крім того, тодішній міністр у європейських справах Франції Клеман Бон зазначив, що навіть після набуття статусу кандидата Україна навряд чи найближчими роками вступить до Євросоюзу. На його думку, на цей процес потрібно 10-20 років .

Альтернатива членству в ЄС?

Якщо спочатку ідея Макрона звучала як альтернатива вступу України до ЄС, то надалі він уточнив, що цей формат працюватиме як додаток .

"Ця спільнота не є альтернативою процесу членства, а є доповненням, який, незалежно від нього, дозволяє сильніше структурувати політичні, енергетичні та інвестиційні відносини з кількома охочими країнами", - зазначив він.

Згодом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав новий формат ще одним кроком на шляху до європейської інтеграції. За його словами, Європейський політичний союз зробить Україну та ЄС сильнішими.

"І Франція, і Україна виходять із того, що ідея європейського політичного союзу не є якоюсь альтернативою для майбутнього членства України в ЄС, не є якимось особливим рішенням для України", - наголосив голова дипломатичного відомства.

Фото: Україну на першому саміті представляє прем'єр Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)

А президент Володимир Зеленський одразу дав зрозуміти, що не піде на альтернативу повноправному членству в ЄС, хоч би яким був запропонований формат. Він також назвав будь-які компроміси щодо членства України в Євросоюзі компромісами Європи з Росією, яка лобіює та тисне на європейців задля того, щоб послабити підтримку Києва.

Як реагували у Європі

Одним з перших на підтримку Європейської політичної спільноти виступив президент Європейської ради Шарль Мішель. Хоча й визнав, що багато європейських чиновників проти змін і не бажають відходити від єдиного сценарію. Однак після саміту ЄС у червні 2022 року стало зрозуміло, що новому формату бути.

Також Макрона підтримав німецький канцлер Олаф Шольц. Виступаючи влітку у Карловому університеті у Празі, він заявив, що саміти мають відбуватися регулярно.

"На цьому новому форумі ми обговорюватимемо один чи два рази на рік ключові теми щодо нашого континенту в цілому - безпека, енергетику, клімат і зв'язок", - зазначив він.

А тодішній британський прем'єр Борис Джонсон говорив, що Європейське політичне співтовариство необхідно зробити подобою Римської імперії, щоб вона включала Туреччину та країни Північної Африки.

"Моя точка зору така, що ми повинні відтворити всю концепцію. Я думаю, що Туреччина повинна бути там. Я думаю, що країни Магріба мають бути там, і я думаю, що ми повинні, по суті, відтворити Mare Nostrum (римська назва Середземного моря, - ред.) Римської імперії", - заявив Джонсон.

Зазначимо, тоді він також лобіював створення окремого військового альянсу з Україною, учасниками якого також могли б стати Польща та країни Балтії.

Майданчик, який треба наповнити змістом

Як пише DW, на сьогоднішньому установчому саміті в Празі промовлятиметься наповнення Європейської політичної спільноти, її механізми та правила функціонування. Поки що сама ідея такого формату існує лише загалом і складно говорити про її користь.

У будь-якому разі для президента України Володимира Зеленського перший саміт став ще одним майданчиком, на якому він перед главами десятків держав може заявити про потреби України, щоб перемогти у війні з Росією. А для європейських партнерів - можливість знову позначити свою підтримку.

Сьогоднішній виступ український президент у тому числі присвятив проблемі переговорів між Україною та Росією. За його словами, Москва хоче з їхньою допомогою лише перемалювати кордони та поділити світ на зони впливу.

"Росія намагається зафіксувати кожну небезпеку та кожний прояв нестабільності, який вже створила. Ось саме для цього їй те, що вона називає "переговорами", саме так вона сприймає будь-які домовленості - Росія хоче перемалювати кордони, щоб знову розділити світ на зони впливу, знищивши наш спільний простір співробітництва та розвитку", - наголосив Зеленський.

Пленарна сесія завершиться о 20:30 за київським часом. Потім лідери європейських країн вийдуть на прес-конференцію, на якій можуть зробити заяви про більш чіткі цілі та взагалі перспективи нового формату.