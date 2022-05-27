Джонсон запропонував Зеленському створити союз проти Росії, - Corriere Della Sera

Британський прем'єр Борис Джонсон запропонував президенту України Володимиру Зеленському створити європейський альянс проти Росії. З урахуванням позиції окремих країн Євросоюзу цей альянс може стати альтернативою вступу України до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere Della Sera .

За даними видання, через невиразну позицію окремих країн щодо перспективи членства України в Європейському союзі Джонсон намагається сплутати Брюсселю всі карти, виступаючи з пропозицією нової системи політичних, економічних і військових союзів. Передбачається, що в новий альянс можуть зібратися країни, незадоволені позицією ЄС і відповіддю Німеччини на військову агресію Росії.

Як зазначили знайомі з переговорами джерела, Джонсон просуває цю ідею вже більше місяця. Вперше він представив її українському президенту Володимиру Зеленському в ході візиту до Києва 9 квітня.

Видання пише, що запропонована модель Європейської Співдружності включатиме Великобританію як лідера організації і такі країни, як Україна, Польща, Естонія, Латвія і Литва, а також, можливо, Туреччину на більш пізньому етапі.

На сьогодні Київ не зайняв певної позиції з даної ініціативи. Але українська еліта переконалася, що в Німеччині і Франції мало хто сподівається на поразку Володимира Путіна, з чим пов'язано зволікання з санкціями проти Росії та поставками зброї.

Все може вирішитися в червні

Corriere Della Sera пише, що Зеленський чекає саміту лідерів Євросоюзу 23 червня та їх рішення щодо статусу кандидата на вступ до ЄС. Але не факт, що рішення цього саміту буде таким, на який розраховує Україна. Оскільки воно може викликати протести Албанії та Північної Македонії, які роками чекають статусу кандидата.

Згідно з іншою гіпотезою, Євросоюз обмежиться туманною заявою про наявність у Києва європейської перспективи. У цьому випадку Зеленський може більш серйозно поставитися до пропозиції Джонсона.

Проте не виключено, що чутки про нову Европейську Співдружність вкидуються для того, що щоб чинити тиск на європейських лідерів напередодні червневих рішень. Corriere Della Sera вважає, що проект Лондона є колосом на глиняних ногах, оскільки у нього немає такої фінансової можливості підтримувати Україну, як у Європейського союзу.