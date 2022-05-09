Це може тривати роками, або ж десятиліттями: Макрон про вступ України в ЄС
Вступ України до складу Європейського союзу може тривати декілька десятиліть. Президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити "європейську політичну спільноту", яка могла б прийняти до своїх лав нашу країну.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Макрона.
"Ми знаємо, що процес вступу до ЄС може тривати багато років і навіть десятиліття. Будемо чесними, Євросоюз не може бути в короткостроковій перспективі єдиним засобом структурування європейського континенту", - заявив президент Франції.
Макрон відзначив, що попри усе, Україна вже є членом європейської сім’ї.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна вже підготувала другу частину опитувальника для отримання статусу кандидата в члени ЄС. Тим часом Єврокомісія планує надати висновок щодо анкети України про отримання статусу кандидата вже в червні.
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