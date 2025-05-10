Новые санкции против России и встреча министров ЕС во Львове: новости за 9 мая

Зеленский ввел санкции против более 70 компаний из РФ, Ирана, Узбекистана и Китая

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против ряда россиян и компаний из РФ, Ирана, Узбекистана и Китая.

Под санкции попали 58 физических лиц, 67 российских предприятий, преимущественно связанных с оборонно-промышленным комплексом, а также по три компании из Ирана и Узбекистана и одна - из Китая (Гонконг).

Британия объявила санкции против "теневого флота" РФ

Премьер-министр Британии Кир Стармер 9 мая объявил о крупнейшем пакете санкций, направленных против "теневого флота" России. Они парализовали 200 судов, которые составляют почти половину флота РФ.

Пакет мер нацелен на суда и катера, обвиняемые в нанесении ущерба критически важной подводной инфраструктуре. Танкеры, попавшие под санкции, не смогут заходить в британские порты и рискуют быть задержанными в водах Великобритании. Аналогичные ограничения были введены в отношении Кремля во время последнего заседания JEF в декабре 2024 года.

Во Львове прошла встреча министров ЕС

Во Львове 9 мая состоялась встреча министров иностранных дел коалиции по созданию спецтрибунала для РФ за преступления против Украины. Коалиция предоставила политическое одобрение созданию специального трибунала.

Главы МИД и другие представители государств-участников коалиции одобрили создание спецтрибунала, ссылаясь на Резолюции Генассамблеи ООН по агрессии против Украины и Венско-Рижское заявление коалиции государств от 22 ноября 2024 года.

В совместном заявлении представители коалиции отметили, что:

приветствуют завершение технической работы над проектами правовых инструментов, необходимых для создания специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в рамках Совета Европы;

подтверждают важность специального трибунала в осуществлении правосудия путем привлечения к ответственности тех, кто несет наибольшую ответственность за это тяжелейшее международное преступление, совершенное против Украины;

подчеркивают, что после создания специальный трибунал, в соответствии со своим уставом, будет осуществлять судопроизводство в полном уважении к международному праву и правам человека с целью обеспечения ответственности за преступление агрессии и укрепления международного правопорядка;

выразили благодарность всем, кто активно включился в подготовительную работу над проектами правовых документов, необходимых для создания специального трибунала, в частности, юридическим советникам, которые принимали участие в работе коалиции государств;

подчеркнули центральную роль Совета Европы в создании спецтрибунала и признали вклад Еврокомиссии и Европейской службы внешней деятельности, включая их работу над правовыми документами;

подтвердили неизменную приверженность процессу создания специального трибунала в рамках Совета Европы, скорейшему началу его деятельности и поддержке его эффективного функционирования.

Коалиция призвала другие государства и международные организации присоединиться и способствовать деятельности спецтрибунала для РФ.

Следующий шаг на пути к формализации трибунала будет на заседании Комитета министров Совета Европы в Люксембурге 13-14 мая 2025 года.

США предупредили об угрозе массированной атаки на Украину

Посольство Соединенных Штатов в Киеве сообщило о получении "конкретной информации" о возможном серьезном воздушном нападении на Украину 9 мая.

В своем заявлении американское посольство обратилось к своим гражданам в Украине с рекомендацией подготовиться к оперативным действиям в случае объявления воздушной тревоги.

"Посольство США в Киеве получило информацию о потенциально значительном воздушном нападении, которое может произойти в любой момент в течение следующих нескольких дней", - сказано в заявлении.

ЕС и США предложат новое перемирие в Украине

ЕС и США почти завершили согласование предложения о перемирии между Украиной и Россией. Если оно не будет принято, Москву ждут новые санкции.

По данным анонимного источника Reuters, Соединенные Штаты и их европейские союзники завершают работу над предложением о 30-дневном прекращении огня в Украине. Известно, что в случае отказа это будет означать совместное введение новых санкций против России.

Шпионский скандал: Венгрия выслала украинских дипломатов из-за действий СБУ, Украина ответила

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении агентов венгерской военной разведки, которые действовали на территории Закарпатской области. Их основные задачи включали:

сбор данных о состоянии военной безопасности региона,

поиск слабых мест в наземной и противовоздушной обороне,

изучение настроений и реакций местного населения в случае возможного вторжения со стороны Венгрии.

В рамках спецоперации СБУ задержала двух агентов, которые работали под контролем кадрового офицера венгерской разведки. Обоим задержанным сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Согласно украинскому законодательству, им грозит пожизненное заключение.

Министр иностранных дел Венгрии Перт Сийярто комментировал событие со шпионами. В частности, он заявил, что информацию о том, что на Закарпатье были разоблачены агенты военной разведки Венгрии необходимо рассматривать якобы как "украинскую пропаганду".

Позже стало известно, что Венгрия выслала двух украинских дипломатов.

В Венгрии утверждают, что в Украине с начала полномасштабного вторжения все сильнее становится антивенгерская пропаганда. А причина нынешней "клеветнической кампании против венгров" такая же, как и предыдущих, а именно: правительство не хочет поставлять оружие в Украину, а также то, что венгерское правительство выступает за мир.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии. Они должны покинуть страну в течение 48 часов.